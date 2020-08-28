Велосипедистка из Копейска занялись дизайном одежды

Девушка создаёт рисунки на ткани.

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Копейская велосипедистка начала заниматься дизайном. Дарья Гордеева посвятила себя росписи одежды. Девушка создаёт на ткани рисунки.

На одну работу жительница Копейска может потратить 6 часов. Сама Дарья Гордеева подчеркивает, что занимается этим первую очередь для себя.



«Я занялась этим для себя, для развития интеллекта. Попробовать новое, кроме раскрутки педалей. Я наблюдала за блогером, которая занимается росписью джинсовок»,— рассказала «Первому областному» Дарья Гордеева.

Одежду собственного дизайна Дарья Гордеева делает по просьбам родных и близких. Девушка может нанести абсолютно новый рисунок или дополнить фабричный. Работы превращает любую вещь в уникальную.