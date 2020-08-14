Велосипедную среду с помощью бота улучшат в Челябинске

Свои предложения может внести любой челябинец.

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В Челябинске сотрудники Управления архитектуры начали проработку городской велоинфраструктуры. За помощью в сборе идей специалисты обращаются к жителям города, которые любят и используют в повседневной жизни велосипеды.

«Челябинцы любят кататься на велосипедах и делают это вопреки всем препятствиям. Чтобы создать условия для велодвижения и развивать этот экологически чистый транспорт, мы продумываем городскую велоинфраструктуру», — отмечают сотрудники Управления.

Если у вас есть идеи о том, как в Челябинске можно развить велосреду, вы можете поделиться ей с Управлением архитектуры города. Для этого необходимо написать боту в «Телеграме» — @urban_bike_bot. Все идеи будут собраны в управлении и учтены при разработке велоинфраструктуры.