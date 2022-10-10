Южноуральские велогонщики стали призерами Кубка России по маунтинбайку

Второе и третье места заняли Эльвира Седухина и Диана Богданова

В Копейске завершился финал Кубка России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк. В состязаниях среди женщин серебряным и бронзовым призерами стали южноуральские спортсменки Эльвира Седухина и Диана Богданова соответственно, сообщает региональный Минспорт.

В соревнованиях приняли участие более 150 участников. В Кубке России в состязаниях среди женщин победу одержала опытная Елена Гоголева из Самарской области. Серебро — у Эльвиры Седухиной (Хайруллиной), бронза — у Дианы Богдановой. Обе спортсменки являются воспитанницами копейской спортшколы № 2 по велоспорту.

Отметились высокими результатами и их партнеры по команде на всероссийских соревнованиях — победителями и призерами стали Дмитрий Рыбаков, Сергей Щербинин, Александра Иванова, Александр Бабюк, Кирилл Устьянцев, Полина Онипко и Виктория Стрижова.