В Челябинской области появится региональная спортивная школа по футболу

Ее создадут на базе спортшколы № 3

На Южном Урале появится новая спортивная организация — областная школа по футболу. Ее задачей станет подготовка наиболее талантливых атлетов со всего региона. Распоряжение о создании «Областной спортивной школы по футболу», подписанное Алексеем Текслером, появилось на официальном сайте губернатора в конце прошлого года — 29 декабря. Согласно документу, учреждение закрепят за министерством спорта региона, которое будет выполнять обязанности учредителя.



«Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области: подготовить и утвердить устав автономного учреждения; обеспечить в порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации, государственную регистрацию автономного учреждения. Министерству имущества Челябинской области: согласовать устав автономного учреждения», — гласит текст распоряжения.

Новая организация получит название «Областная спортивная школа по футболу» и будет носить статус автономного учреждения. В Минспорта региона ИА «Первый областной» пояснили, что школа будет создана на базе детской СШ № 3. Учреждение было создано в 1966 году и является одним из старейших в Челябинске, ранее его учредителем выступало городское управления физической культуры и спорта, однако сейчас эти обязанности переходят к региональному ведомству.

«Данная спортшкола получила новый статус — Регионального центра по футболу. В ней будут заниматься наиболее перспективные и одаренные футболисты. Эти изменения в структуре и статусе учреждения призваны усилить подготовку спортивного резерва, создать условия для качественного учебно-тренировочного процесса юных футболистов»,— рассказали «Первому областному» в министерстве спорта Челябинской области.

Напомним, «Областная спортивная школа по футболу» стала не первой подобной организацией, созданной в Челябинской области в течение года. В сентябре прошлого года в регионе был создан фонд поддержки спорта. Главной задачей структуры станет аккумулирование финансовых расходов, повышение их эффективности и прозрачности расходования.