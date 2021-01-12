В Челябинской области 18 банков будут выдавать кредиты малому бизнесу под 7% годовых

Снизить ставку по займам распорядилось правительство РФ

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса до 7% годовых. Малому и среднему бизнесу станет проще получить средства на развитие в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку Центрального банка России, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%, значит, кредиты будут выдаваться под 7% годовых. До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.

На получение льготного кредита могут рассчитывать не только представители малого и среднего бизнеса, но и самозанятые граждане. Деньги можно потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

Для получения займа необходима регистрация в Едином реестре МСП. Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в этом списке – сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

В Челябинской области выдавать льготные кредиты в рамках нацпроекта будут 18 банков: «МСП банк», «АК БАРС» банк, «Альфа-банк», ВТБ, Газпромбанк, «Банк Интеза», КБ «Кольцо Урала», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Примсоцбанк», «СМП Банк», банк «Снежинский», «Совкомбанк», «Углеметбанк», «Челябинвестбанк».