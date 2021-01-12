Власти не стали отменять занятия в школах Челябинска 12 января

Все учебные завдения работают в обычном режиме

На Южный Урал пришли серьезные холода. Но пока в Челябинске мороз не достиг тех критических значений, при которых власти отменяют уроки в школах. Во вторник, 12 декабря, все учебные заведения областного центра работают в обычном режиме.

«Сегодня, 12 января, занятия в школах проводятся в обычном режиме», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 по городу Челябинску.

Между тем 13 января и 14 января синоптики обещают еще большее понижение температуры. Так, в ночь на среду в Челябинске похолодает до −30, а в в ночь на четверг до −32 градусов. Уже сегодня можно сказать, что как минимум в первую смену занятия в школах могут отменить.

К пятнице в городе потеплеет.