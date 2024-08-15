Челябинка Ксения Хайрулина завоевала серебро на чемпионате России по конкуру

Она показала второй результат в преодолении препятствий высотой 145 см

На конно-спортивном комплексе Horseka Sport в Подмосковье завершился чемпионат России по конкуру. Серебряным призером соревнований стала воспитанница СШОР «Рифей» из Челябинской области Ксения Хайруллина. Она отличилась в преодолении препятствий высотой 145 см, сообщает пресс-служба СШОР «Рифей».

Один из главных стартов конноспортивного сезона посетил министр спорта России Михаил Дегтярев. В церемонии награждения победителей и призеров чемпионата приняла участие президент Федерации конного спорта России Марина Сечина.

В первый соревновательный день отличилась воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Рифей» Ксения Хайрулина. Вместе с лошадью Флиппербоем спортсменка показала второй результат в преодолении препятствий высотой 145 см.

Главный приз, победу в дисциплине «155 см», завоевал опытный всадник из Москвы Сергей Петров. Серебряная медаль досталась Михаиле Шемшелеву из Московской области.



