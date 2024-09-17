«Ты скачи, моя Рыбачка»: в Челябинской области нашли самую быструю лошадь

На Троицком ипподроме завершился Кубок губернатора

Пятьдесят жокеев и наездников из 18 городов Южного Урала, а также гости из Свердловской и Тюменской областей, Республики Башкортостан выступили в Троицке на конноспортивных соревнованиях. Быстрее всех в соревнованиях оказалась лошадь по кличке Рыбачка из Верхнеуральского района. С ней наездник Александр Машинец завоевал Кубок губернатора Челябинской области, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

На церемонии открытия соревнований организаторы чествовали энтузиастов коневодства — семейные союзы региона, которые уже много лет занимаются любимым делом. Награждали их по важной причине: в этом году конноспортивные состязания на Кубок губернатора Челябинской области приурочены к Году семьи.

Спортивная программа соревнований включала в себя восемь заездов и две верховых скачки. Главный приз — Кубок губернатора Челябинской области — выиграла лошадь Рыбачка из Верхнеуральского района под управлением наездника Александра Машинеца.

Второе место занял жеребец Лоб из Уйского района (наездник Леонид Заболотский), а замкнул тройку призеров жеребец Каспийск (наездник Серикбоай Исупов) из Нагайбакского района.

Отметим, что Троицк можно назвать основателем развития конноспортивных соревнований в Челябинской области. Первые скачки здесь проводили еще в 1900-х годах, а Троицкий ипподром с тех пор стал визитной карточкой города.

Спортивное мероприятие в этом году было совмещено с большой культурно-развлекательной программой. Так, гости могли выступить на конкурсах «бой мешками», «быстрый бицепс» и «неуправляемый конь», а также выполнить нормативы ГТО.