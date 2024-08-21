В Челябинской области открыли регистрацию на забег «Кросс нации»

Соревнования пройдут 21 сентября в четырех городах региона

На Южном Урале стартовала регистрация участников на Всероссийский день бега «Кросс нации». В этом году центральные забеги состоятся 21 сентября в четырех городах региона: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Заявиться на спортивные дистанции или массовые забеги можно в режиме онлайн на портале «Госуслуги» в личном кабинете, сообщает региональный Минспорт.

Всероссийский забег «Кросс нации» будет проходить во всех регионах страны в один день — 21 сентября. Присоединится к Всероссийскому дню бега и Челябинская область. Самые массовые забеги будут проведены в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе.

21 сентября. Всероссийский день бега «Кросс нации» в Челябинской области. Главные забеги:

Челябинск — легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной (пр. Ленина, 84);

Магнитогорск — «Парк Магнитки» (ул. Лесопарковая, 1);

Златоуст — площадка за ТРК «Тарелка» (п. Айский, 70);

Миасс — лыжная база (ул. Тельмана, 54а).

Принять участие в «Кроссе нации» могут все желающие, которые заранее прошли процедуру регистрации. Сегодня, 21 августа, она была открыта на портале «Госуслуги». Заявиться на участие в забеге можно в режиме онлайн по ссылке. В программе состязаний спортивные забеги на дистанциях 1000, 4000, 6000, 8000 и 12 000 метров, а также массовые забеги на дистанции 2000 метров.

Программа «Кросса нации» в Челябинске:

8:00 — регистрация участников в день соревнований;

9:00 — старт на дистанцию 12 000, 8 000, и 6 000 метров;

10:00 — старт на дистанцию 4 000 метров;

11:00 — старт на дистанцию 1 000 метров;

12:00 — официальная церемония открытия;

12:30 — массовые старты на дистанцию 2 000 метров.

Отметим, что «Кросс нации» в Челябинской области ежегодно собирает около 20 тысяч любителей бега. Легкоатлетические забеги в 2023 году прошли во всех 43 городах и районах региона. Центральные старты прошли в трех городах области: Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В южноуральской столице массовые состязания собрали около 6 тысяч любителей бега.

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