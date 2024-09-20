В Челябинске обнародовали расписание забегов на «Кроссе нации — 2024»

Организаторы ожидают на старте около 6 тысяч любителей бега

Завтра, 21 сентября, в Челябинске по-спортивному отметят Всероссийский день бега «Кросс нации», в котором могут принять участие все желающие. Организаторы ожидают на старте около 6 тысяч любителей бега. Сегодня они обнародовали подробную программу мероприятия и время начала всех забегов, сообщает Дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

Всероссийский день бега «Кросс нации» проходит 21 сентября во всех крупных городах страны. На Южном Урале главные забеги пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. Сегодня стала известна подробная программа мероприятия в южноуральской столице. Легкоатлетические забеги и церемония открытия соревнований пройдут в лесопарковой зоне за памятником Курчатову.

«Кросс нации — 2024» в Челябинске. Программа мероприятия:

8:00 — регистрация участников;

9:00 — старт на дистанцию 12 000 м;

10:00 — старт на дистанцию 4000 м;

10:30 — старт на дистанцию 4000 м;

11:00 — старт на дистанцию 1000 м;

11:20 — старт на дистанцию 1000 м;

12:00 — официальная церемония открытия;

12:30 — массовый старт на дистанцию 2000 м Калининского района;

12:45 — массовый старт на дистанцию 2000 м Курчатовского района;

13:00 — массовый старт на дистанцию 2000 м Ленинского района;

13:15 — массовый старт на дистанцию 2000 м Советского и Центрального районов;

13:30 — массовый старт на дистанцию 2000 м Металлургического и Тракторозаводского районов.

Отметим, что зарегистрироваться на участие в легкоатлетических забегах можно было на портале «Госуслуги». Участникам «Кросса нации» нужно иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья.