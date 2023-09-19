Челябинская область присоединилась к проведению Всероссийского дня бега «Кросс нации». На старт легкоатлетических забегов вышли более 20 тысяч южноуральцев, центральные забеги прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, сообщает региональная Дирекция ВФСК ГТО.
В столице Южного Урала забеги прошли в лесопарковой зоне за стадионом имени Елены Елесиной. В них приняли участие более 6 тысяч любителей бега и ветераны спорта в возрасте от 2 до 90 лет.
Соревнования проводились в четырех возрастных группах на пяти дистанциях. Победители и призеры вручили кубки, медали и грамоты, а для самому старшему и младшему участнику подарили подарки от партии «Единая Россия».
Отметим, что Всероссийский день бега «Кросс нации» является самым массовым и масштабным спортивным мероприятием в России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Он проводится ежегодно, начиная с 2004 года. Отличительной особенностью «Кросса нации» является то, что он очень демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных возрастов и с разной физической подготовкой.
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