Челябинцы могут зарегистрироваться на «Кросс нации — 2024» в режиме онлайн

Всероссийский день бега состоится 21 сентября

Подходит к завершению регистрация на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации», который пройдет 21 сентября в разных уголках страны. На Южном Урале главные забеги пройдут в четырех городах: Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте. В массовых состязаниях на дистанции 2 км все желающие могут заявиться в режиме онлайн через личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает региональный Минспорт.

По традиции организаторы разделят забеги между профессиональными спортсменами и любителями бега. Так, спортивные забеги в Челябинске пройдут на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 км. Победители и призеры состязаний будут награждены кубками, медалями и денежными призами.

Дистанция массовых забегов для всех желающих составит 2 км. Для того чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться онлайн до 19 сентября в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

«Обращаем внимание на то, что участие в „Кроссе нации“ является бесплатным. Но для допуска к соревнованию потребуется действующее медицинское заключение», — сообщает пресс-служба Минспорта.

Отметим, что «Кросс нации» в Челябинской области по традиции собирает десятки тысяч участников. В этом году центральными точками спортивно-массового мероприятия станут Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Златоуст.