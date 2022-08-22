Увидеть Париж и пробежать — послесловие к марафону в Челябинской области

Первое областное информагентство собрало интересные истории и комментарии участников забегов

Небольшой поселок в Нагайбакском районе стал центром притяжения любителей бега со всей страны. Парижский полумарафон в Челябинской области собрал около двух тысяч участников из 24 регионов, на старт вышли и известные спортсмены-профессионалы. Корреспондент Первого областного информагентства оказался в гуще событий, пообщался с участниками полумарафона и убедился в том, что проведение таких мероприятий помогает маленьким городам и районам области улучшить свою инфраструктуру и привлекательность.

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Здесь жизнь течет тихо и размеренно. Основной транспорт — велосипед. Но если и встретишь на улочках села автомобиль, то и едет он как будто не спеша. И этому есть свое логическое объяснение — гуси. Эти домашние птицы являются символом уральского Парижа. И гуляют сами по себе по протоптанным дорожкам родного села. Знающие люди говорят, что они живут чуть ли не в каждом доме.

Кстати, домов тут около 800, в которых живут около 1700 человек. В основном коренные нагайбаки. И вот представьте, что в один прекрасный день сюда прибыли спортсмены и любители бега со всей страны. Получается, что количество участников полумарафона было больше, чем живущих в Париже местных жителей. Прибавьте сюда простых зрителей, организаторов, судей, волонтеров, журналистов и так далее. Картинка сложилась?

«Мы гостям только рады. И они никак не нарушают наш ритм жизни. Лишь бы не мусорили. Зато посмотри — вон какие у нас теперь дороги. Асфальтированные! И не только на центральных улицах села. Мы теперь как будто в городе живем, со всеми удобствами и комфортом», — сообщил корреспонденту один из местных жителей.

Кстати, о названии села. Оно было дано ему в честь взятия Парижа русской армией в 1814 году. Есть здесь и главная достопримечательность — Эйфелева башня. На самом деле это обычная 50-метровая вышка связи, сделанная в виде знаменитой башни во французском Париже. Ее построили в 2005 году. Ради нее сюда приезжают туристы со всей страны.

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Автор строк прибыл в Париж заранее, за день до проведения марафона. Хотелось увидеть, как организаторы готовятся к мероприятию, как местные жители ждут этого события. И был разочарован: по сути, здесь все уже было готово, оставалось сделать последние маленькие штрихи к проведению марафона.

Однако пешие прогулки по селу натолкнули на одно важное и удивительное открытие. Гуси пропали! Да-да, главного символа Парижа не было видно на улицах села. А ведь они должны были завтра стать участниками легкоатлетических забегов. Организаторы заявляли, что для некоторых гусей даже сошьют специальные кроссовки. Неужели эти птицы, как спортсмены-профессионалы, экономят силы и готовятся к выходу на старт?

«Стой, окаянная! Куда поскакал?» — мирную идиллию и тишину села нарушил топот копыт и зычный голос хозяина пони. Тот сорвался с поводьев и ускакал в поле. Около часа два местных жителя пытались его безуспешно поймать. Выглядело это мило и забавно. Как оказалось, пони по кличке Спринт впервые позволил себе такую наглость. До марафона оставались еще сутки, а стайерские забеги своим хозяевам он уже устроил.

«Зачем нам бежать марафон? Видишь, вон как побегать пришлось за этим хулиганом. Уж не знаю, сколько километров намотали, но одну из дистанций точно пробежали», — пошутил нагайбак, смахивая со лба пот, лившийся ручьем.

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Первые участники стали прибывать к зоне регистрации уже ранним утром 20 августа. Они получали стартовые пакеты и номера. И тут же облачались в фирменные футболки. Скрасить ожидание от предстоящего старта помогала большая культурно-развлекательная программа. Рядом с главной сценой работали торговые палатки с блюдами национальной кухни нагайбаков, шашлыками и другими закусками, чуть дальше — ярмарка и мастер-классы от ремесленников, VR-музей от исторического парка «Россия — моя история».

И чем ближе была церемония открытия мероприятия, тем больше людей становилось в стартовом городке. Тысячи людей, облачившись в малиново-красные яркие футболки, образовали некий большой муравейник, от которого пестрело в глазах. Среди них замечаем Филарета и Тамару Вахитовых. Супружеская пара, как оказалось, из небольшого поселка Биюк-Мускомья, что в Байдарской долине в Башкортостане. А название этого поселка с башкирского и означает — большой муравейник.

«Мы недавно участвовали в горном марафоне Malidak Ultra. Это в Белорецком районе Башкирии. А село Париж — это второе место с непередаваемой домашней и уютной атмосферой. Организаторы вкладывают душу в этот марафон, это чувствуется. И народ местный просто удивительный — доброжелательный, гостеприимный. С радостью будем приезжать сюда снова и снова», — сообщил корреспонденту Первого областного информагентства Филарет Вахитов.

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Приезжали сюда семьями, благо организаторы побеспокоились и об этом, предложив 150-метровый детский забег. Были здесь и те, кто ни разу не пропускал Парижской полумарафон. А все потому, что сам является коренным жителем села. Более того, Василий Арапов вместе с супругой Алисой даже помогал составлять маршрут полумарафонской дистанции. Сейчас семья живет и работает в Магнитогорске, но каждую неделю на выходные приезжает в Париж.

«Здесь родители, урожай, прекрасная природа. Я уже не могу без своего родного села. И как приятно на душе видеть такую организацию мероприятия. Разница между первым и шестым полумарафоном колоссальная. Наш идейный вдохновитель, Светлана Мамедалина, всегда преследовала цель — делать из марафона большой спортивный праздник. И с каждым годом он становится все лучше», — говорит Василий Арапов.

Многие, наверное, слышали расхожую фразу писателя Ильи Эренбурга «Увидеть Париж и умереть». И хотя в его книге «Мой Париж» закралась ошибка, а речь изначально шла об итальянском городе Неаполе, но именно этот оборот стал обиходным, особенно у советских людей. Осуществить свою мечту и побывать во французском Париже дано далеко не всем, тем более с учетом последних политических событий. Зато уральское село гораздо ближе и доступнее. И, побывав тут, каждый может гордо заявить: «Я видел Париж».

«Я во Франции не был. Но мой Париж можно не только увидеть, но и пробежать по нему. И для этого совсем не надо умирать от счастья. Думаю, французский марафон не сравнится с нами, потому что в уральском Париже по-особенному теплая и дружелюбная атмосфера», — добавляет Василий Арапов.

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Альбина и Денис Лепчинские — любители бега со стажем, имеют большой опыт участия в различных марафонах. К этому мероприятию подготовились основательно, и не только физически, украсив лица изображениями Эйфелевой башни.

«Это моя инициатива. Захотелось придать себе и окружающим праздничного настроения. Мы в первый раз в Париже. Третий год сюда собирались, но все не получалось: то из-за пандемии полумарафон отменят, то из-за природных пожаров. Спортивные результаты для нас не важны здесь, хотим просто получить заряд энергии и бодрости духа», — сообщила Альбина.

Впрочем, другие задачи ставит перед собой ее супруг Денис. Он говорит, что приехал в Париж для того, чтобы лучше подготовиться к Челябинскому марафону, который пройдет 28 августа. Получается некая хорошая тренировка в условиях, приближенных к боевым.

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На старт Парижского полумарафона, как уже говорилось выше, вышли не только любители бега, но и профессиональные спортсмены. Так, на дистанции 10 км не было равных Элине Луневой из Челябинска. Неоднократный победитель и призер всероссийских соревнований специализируется в беге на 3000 и 5000 м.

«В этом и есть мое преимущество перед соперниками, потому что каждый день бегаю и занимаюсь спортом. Правда, привычнее выступать на стадионе, но и здесь бежалось достаточно легко: погода комфортная, проходит частично через лесополосу, где есть и тенек, и свежий ветерок», — отметила спортсменка.

На 5-километровую дистанцию был заявлен и главный звездный участник, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. Однако, к удивлению журналистов, титулованный спортсмен отправился в путь вместе с участниками на «десятку».

«Мой тренировочный ежедневный процесс и складывается из бега на 10 км. Поэтому решил увеличить свою дистанцию здесь в два раза. Впечатления и эмоции только положительные. Благодарен главе региона Алексею Текслеру за то, что пригласил меня сюда. Будет возможность — обязательно приеду в уральский Париж снова», — говорит Юрий Борзаковский.

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Если речь идет о забегах на длинные дистанции, то организаторы марафонов стараются, как правило, назначать старт на утреннее или вечернее время. Разумеется, исходя из соображений безопасности участников в связи с погодными условиями. Еще не остыли в памяти события в Екатеринбурге, где на марафоне «Европа — Азия» стало плохо одному из участников. Там, напомню, уже в больнице ушел из жизни 37-летний Ильяс Маленков. В заключении судмедэкспертизы констатировали, что смерть наступила из-за теплового удара.

Возможно, поэтому еще до старта в соцсетях разгорелась полемика относительно того, почему старт полумарафона в Париже организаторы назначили в 12:00. Но опасения были, стоит признать, беспочвенными. Во-первых, была вполне себе комфортная погода, 21—22 °С. Во-вторых, трасса полумарафона проходила в том числе и через лесополосу, в тени. Ну и три контрольных пункта с водой — вполне достаточно для такого формата мероприятия.

Правда, одному из участников пришлось-таки преодолевать себя. На финиш Игорь Новоселов из Челябинска добегал в числе последних. Он хоть и нашел в себе силы ответить на вопросы журналистов, но дышал тяжело и на всякий случай воспользовался помощью дежуривших медиков. А потом успокаивал корреспондентов и уверял их в том, что с ним все нормально.

«Я обычно „десятку“ бегаю, а тут решил заявиться на полумарафон. Силы не рассчитал. Где-то с 17-го километра почувствовал, что ноги стало сводить судорогой. Объединились с девушкой из Екатеринбурга и вместе добежали до финиша. Спасибо ей, она мне помогла морально и придала сил закончить дистанцию», — объяснил Игорь Новоселов.

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В этом году участники мероприятия имели возможность заявиться в зависимости от своих физических возможностей на разные дистанции. Организаторы приготовили пять легкоатлетических забегов, а еще включили в программу велозаезд и 5-километровую дистанцию для представителей скандинавской ходьбы. Логично, что уместить все в один день было сложно. Возможно, поэтому по окончании мероприятия губернатор Алексей Текслер говорил о возможно другом формате мероприятия в следующем году.

«Сегодня мы увидели, как много желающих было принять участие в Парижском полумарафоне. Я считаю, что спортивный праздник удался. Увеличивается программа мероприятия, становится больше его масштаб и география. Будем обсуждать и решать вопрос о том, чтобы добавить новые дисциплины и проводить Парижский полумарафон в течение двух выходных дней», — сообщил глава региона журналистам.

Действительно, почему бы и нет? Парижский полумарафон уже давно перерос уровень регионального спортивного праздника. А нынешнее мероприятие стало по-настоящему праздничным событием. Есть основание полагать, что та идея, которую претворяет в жизнь Светлана Мамедалина, получит свое дальнейшее логическое развитие и продолжение. Тем более что теперь она не одна, а за ее спиной большая команда и поддержка на правительственном уровне.