В Челябинской области подвели итоги Парижского полумарафона

В нем приняли участие около двух тысяч человек

Сегодня, 20 августа, в Челябинской области завершился VI Парижский полумарафон. На старт нескольких дистанций вышли около двух тысяч спортсменов и любителей бега. В мероприятии, прошедшем под лозунгом «Твое второе дыхание», принял участие и глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Рад приветствовать вас на нашем Парижском полумарафоне. Я очень рад, что он набирает популярность. Более двух тысяч участников сегодня здесь. Друзья, спасибо вам, я уверен, что и в будущем наш полумарафон будет пользоваться успехом. Желаю провести этот день с удовольствием. Конечно, будут победители в этом полумарафоне, это все-таки спортивная дистанция. Но мне кажется, все мы сегодня победители, и это здорово», — обратился Алексей Текслер к гостям и участникам Парижского полумарафона.

В церемонии открытия мероприятия помимо губернатора Челябинской области приняли участие советник министра спорта РФ Роман Ольховский, олимпийский чемпион, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Спорт в последние несколько лет двигается под лозунгом „Спорт — норма жизни“. Приятно, что на таких мероприятиях, как сегодня, собираются люди, для которых это не просто лозунг, а образ жизни. От себя, от лица министерства спорта Российской Федерации хочу поблагодарить губернатора, министерство спорта Челябинской области за такую возможность, за развитие легкой атлетики, бегового сообщества. Всем участника желаю взаимной поддержки друг друга», — отметил Роман Ольховский.





«Очень приятно здесь находиться. Я хочу поздравить всех с этим замечательным спортивным праздником. Всем участникам забега желаю реализовать свои результаты. В любом случае каждый из вас для себя победитель. Всем желаю удачи», — Юрий Борзаковский.

После церемонии открытия Алексей Текслер в группе приглашенных гостей вышел на старт одного из забегов. В легкоатлетических забегах приняли участие около двух тысяч человек со всей России. В этом году слоган полумарафона — «Твое второе дыхание». Победителей и призеров наградили в 32 номинациях. Помимо спортивной части мероприятия, организаторы подготовили и насыщенную культурную программу.

В забеге на 1 км победили 11-летняя София Шлыгина из Челябинска и 11-летний Ярослав Мулюков из Фершампенуаза (Челябинская область). На дистанции 5 км первыми прибежали Евгений Чуфаров (15:16) из Кыштыма и Кристина Кукушкина (18:43) из Магнитогорска. 10 км быстрее всех преодолели Олег Сидоров (34:29) из Казани и Элина Лунева (37:33) из Челябинска.

Полумарафонскую дистанцию 21 км выиграл Вениамин Каныбеков (01:11:51) из Уфы и Татьяна Курамшина (01:22:14) из Миасса. Победителями велозаезда стали Андрей Мельников (16:30) из Белорецка (республика Башкортостан) и Лилия Давлеткиреева (19:01) из Магнитогорска, а в скандинавской ходьбе первыми к финишу пришла Галина Серебрякова из Екатеринбурга. В детском забеге победил 6-летний Константин Батраев.