В Челябинской области объявили состав команды на чемпионат России по плаванию

Южный Урал на соревнованиях в Казани представят четыре спортсмена

На чемпионате России по плаванию в Казани выступят четыре южноуральских спортсмена. Эти статусные соревнования пройдут с 14 по 19 апреля в бассейне Дворца водных видов спорта в Казани. Сегодня, 11 апреля, региональная федерация плавания объявила состав сборной Челябинской области на главный старт сезона. В него вошли четыре южноуральца.

На чемпионате России по плаванию в Казани выступят более 690 спортсменов из более чем 70 регионов страны. Им предстоит разыграть 41 комплект наград. По результатам отборочных соревнований добились права выступить на главном старте сезона четыре южноуральских пловца.

В состав команды вошли:

Софья Колесникова (Златоуст, СШ № 8 «Уралочка», тренер Д. В. Колесникова);

Ярослав Верещагин (Златоуст, СШ № 8 «Уралочка», тренер Д. В. Колесникова);

Михаил Григорьев (Челябинск, ОСШ по водным видам спорта, тренеры Т. В. Новикова и С. И. Полонский);

Платон Ишпахтин (Челябинск, ОСШ по водным видам спорта, тренеры Т. В. Новикова и С. И. Полонский).

Отметим, что в соревнованиях выступят все лидеры национальной сборной России. Среди них звезды мирового плавания Евгений Рылов, Евгения Чикунова, Климент Колесников, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и другие.



Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 14 апреля в 19:40 (здесь и далее — челябинское время). Начало предварительных заплывов — в 11:00, полуфинальных и финальных — в 20:00. Соревнования финального блока в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч-ТВ».

Возрастное ограничение: 0+