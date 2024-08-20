Екатерина Гузик из Златоуста выиграла золото летней Спартакиады учащихся по плаванию

Южноуральская команда на соревнованиях в Пензе завоевала уже три медали

В эти дни в Пензе проходят соревнования по плаванию на XII Спартакиаде учащихся России. После двух дней соревнований две медали в активе у спортсменки из Златоуста Екатерины Гузик. Она показала лучший результат на дистанции 200 метров на спине, а сегодня, 20 августа, завоевала бронзовую медаль в заплыве вольным стилем, сообщает региональная Федерация плавания.

В состязаниях по плаванию на Спартакиаде учащихся России принимают участие юноши и девушки 14—15 лет. В общей сложности на турнир заявились 415 участников из 50 регионов страны. После двух дней соревнований сборная Челябинской области завоевала три медали.

Две награды в активе перспективной и талантливой девушки из Златоуста Екатерины Гузик. Она выиграла финальный заплыв на дистанции 200 метров на спине. А еще показала третий результат на этой же дистанции, но уже плаванием вольным стилем. Спортсменка занимается в СШОР № 8 «Уралочка» под руководством тренера Дарьи Колесниковой.

Еще одну медаль для южноуральской команды завоевала Анастасия Воронина. Челябинская спортсменка из СШОР «Юника» (тренер Ольга Тихомирова) пришла к финишу третьей на дистанции 800 метров вольным стилем. Завтра, 21 августа, состоится третий, заключительный день соревнований.