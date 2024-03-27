Пловцы Челябинской области завоевали 17 медалей на чемпионате УрФО

И теперь готовятся выступить в составе округа на Спартакиаде учащихся России

Сборная Челябинской области по плаванию успешно выступила на чемпионате УрФО в Сургуте, завоевав 17 медалей различного достоинства. Юные спортсмены за четыре дня состязаний в различных возрастных группах стали призерами первенства округа в 53 видах программы. Эти соревнования стали отборочными стартами на Спартакиаду учащихся России, сообщает региональная Федерация плавания.

В состязаниях среди женщин в очередной раз подтвердила свой высокий уровень мастерства Софья Колесникова. В Сургуте лидер южноуральской команды завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В общем зачете она с 712 очками заняла 6-е место.

У мужчин 4-ю позицию занимает Александр Михайлов (769 баллов), который с этого сезона дает также параллельный зачет Тюменской области. Следом за ним расположился еще один челябинец — Платон Ишпахтин — 767 баллов. В Сургуте наш земляк завоевал две серебряные и две бронзовые медали.

Однако самые высокие позиции у нашей юной звездочки Екатерины Гузик. В Уральском федеральном округе среди девушек 14—15 лет у нее нет серьезных конкуренток. На первенстве УрФО спортсменка из Златоуста трижды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета, также в ее активе одна серебряная медаль. Все это принесло ей 683 очка и лидерство в общем зачете в своей возрастной категории.

Отметим, что на первенстве УрФО южноуральские спортсмены завоевали 53 награды. Удивительно, но это не лучший результат. Сборная Челябинской области в общекомандном зачете заняла третье место.

Впереди сильнейших южноуральских пловцов ждут ответственные старты — финал Спартакиады учащихся России. Окончательный состав участников соревнований еще не определен, но у сборной Челябинской области есть хорошие шансы быть представленной в команде УрФО максимальным количеством спортсменов.