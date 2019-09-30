В Челябинской области наградили победителей кубка губернатора по водному поло

Алексей Текслер поздравил команду «Уралочка» с победой.

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Команда «Уралочка» из Златоуста стала победителем третьего международного Кубка Губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд. Поздравил спортсменов губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Мне очень приятно, что сегодня наша команда „Уралочка“ из Златоуста одержала победу в международном, очень престижном турнире. Он считается одним из лучших женских турниров. В следующем году Кубок будет ещё более сильным — уже подтвердили свое участие несколько международных команд. Спорт высоких достижений стимулирует наших детей и молодежь заниматься спортом. Это самый важные стимул и дальше проводить Кубок», — отметил глава региона.

Также Алексей Текслер пожелал команде победы в чемпионате России.

Отметим, что команда «Уралочка» одержала победу среди женских команд уже в третий раз. За кубок им пришлось сражаться со сборной Югры. Молодежная сборная России завоевала бронзовые медали.

Ранее в соревнованиях участвовали команды из Китая, Хорватии, Голландии, Узбекистана, Казахстана, Японии. В этом году к борьбе за кубок присоединились сборные ЮАР и ХМАО.