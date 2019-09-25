Международный Кубок по водному поло можно увидеть онлайн

Турнир стартует сегодня в Челябинской области.

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В Челябинской области начинается розыгрыш Кубка губернатора по водному поло среди женских команд. С 25 по 28 сентября соревнования пройдут в Златоусте. Игры «по сетке» примет Центр Олимпийской подготовки «Уралочка». А 29 сентября в челябинском бассейне «Строитель» состоятся финальные матчи, где и будет определен обладатель Кубка.

Участие в турнире принимают сборные России, ЮАР, Хорватии, Казахстана, а также команды Югры и златоустовская «Динамо-Уралочка». Задачей соревнований является не только выявление сильнейшей команды, но и укрепление международного сотрудничества.

В предыдущие годы в розыгрышах Кубка губернатора Челябинской области принимали участие команды из Китая, Хорватии, Голландии, Узбекистана, Казахстана, Японии, а также молодежная сборная России. Победителем двух турниров становилась «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Спортсменки этого клуба успешно выступают за взрослую сборную страны.

Прямую трансляцию церемонии открытия международного турнира можно будет посмотреть сегодня, 25 сентября, на сайте 1obl.tv. Начало в 18:30 по челябинскому времени. Сразу после покажем матч «Динамо-Уралочки» против Казахстана.