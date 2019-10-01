Молодых министров и управленцев наградили в резиденции губернатора Челябинской области

Некоторые финалисты конкурса «Команда 74» в скором времени займут кабинеты в правительстве.



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В Челябинске наградили победителей конкурса «Команда 74». На церемонии присутствовал первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Конкурс кадрового резерва „Команда 74“ — это уникальный проект. Он дал молодым кадрам возможность доказать, что они способны занимать лидирующие позиции в команде Челябинской области. Для нас важно, что новые люди вольются в нашу команду. Я надеюсь, что у региона появится шанс обойти регионы-лидеры по решению как социальных, так и экономических задач», — отметила Ирина Гехт.

В течение двух месяцев из трех тысяч участников выбирали лучших. Конкурсанты проходили тестирование, писали эссе и общались с членами конкурсной комиссии. В результате осталось 30 человек. Теперь они займут места в команде Челябинской области.

«Я присутствовала на собеседовании. Это было интересно, потому что мы движемся в рамках своих представлений, а здесь появляется новый взгляд. А сейчас самый большой дефицит в отсутствии идей и подходов, это важно при тех задачах, что стоят перед регионом, в части реализации национальных проектов», — рассказала первый вице-губернатор.

Ирина Гехт отметила, что конкурсанты смогли лучше узнать, что представляет собой госслужба.

«Конкурс — это инициатива губернатора области. Теперь есть возможность молодежи показать, что если ты вкладываешься в свое развитие, то ты можешь занять определенную позицию в этой иерархии. Если раньше молодежь думала, что невозможно никуда попасть, что все только по связям, то такие конкурсы показывают открытость системы, и это важно для мотивации и развития», — пояснила Ирина Гехт.

Теперь финалистов и победителей добавят в кадровый резерв команды Челябинской области.

«На примете уже есть несколько человек, которых мы обязательно встроим в систему. Есть даже те, которые не стали финалистами, но имели высокие амбиции. Их мы тоже рассмотрим», — раскрыла секрет Ирина Гехт.

Руководству региона понравился результат экспериментального проекта. Теперь такой же конкурс проведут в сфере здравоохранения, чтобы найти новые талантливые кадры и обновить медперсонал. В том числе и в городах области.