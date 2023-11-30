В Челябинской области на массовом забеге в нацпарке «Зигальга» проведут квест и эстафету

Организаторы завершают последние приготовления к спортивному фестивалю Zigalga Trail

В Челябинской области в эту субботу, 2 декабря, пройдет фестиваль Zigalga Trail. Участникам предстоит преодолеть 19 километров и покорить гору Поперечную. Во время спортивного праздника также проведут интерактивный квест, детские забеги, семейные игры и эстафету. Организаторы уже завершают последние приготовления, сообщили в пресс-службе нацпарка «Зигальга».



«По традиции на спортивном празднике можно будет „прокачать“ еще и знания о национальном парке и его обитателях в интерактивном квесте «По предгорьям Зигальги». Желающих его пройти мы ждем в 14:30 в экоцентре. Здесь же, в экоцентре, с 11:30 до 13:30 и с 14:30 до 15:30 будут проходить мастер-классы и игры от национального парка и волонтерской организации „Вектор добрых дел“», — сказали в пресс-службе.

В программе запланированы несколько детских забегов, семейные игры и эстафета. Начало — в 10:00.

Участники взрослого забега могут выбрать дистанцию в зависимости от возраста и физической подготовки:

— «Забег на гору Поперечную» (19 км, набор высоты 890 м);

— «По предгорьям Зигальги» (5 км, набор высоты 100 м);

— «Скандинавская ходьба» (5 км);

— «Детский забег» (100—500 м).

Участникам нужно предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. На старт следует выйти в утепленной одежде, а также иметь при себе фонарик, свисток, медицинскую аптечку.