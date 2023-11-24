В Челябинской области завершается регистрация на зимние забеги по хребтам Зигальги

Испытать себя на прочность все желающие смогут 2 декабря

Подходит к завершению регистрация на участие в зимних трейловых забегах по хребтам Зигальги. Любители бега и активного отдыха уже выкупили практически все слоты — но не все. Всем желающим предлагают на выбор несколько дистанций, в том числе самую сложную — 19-километровый забег на гору Поперечную с набором высоты 890 м, сообщают организаторы мероприятия.

«Zigalga Trail — это забег на один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала. Зигальга — это прекрасные виды, крутые склоны, непередаваемая мощь и замечательный повод увидеть зимний Урал», — анонсируют мероприятие его организаторы.

Всем желающим предлагается на выбор несколько дистанций в зависимости от возраста и физической подготовки:

— Забег на гору Поперечную (19 км, набор высоты 890 м);

— По предгорьям Зигальги (5 км, набор высоты 100 м);

— Скандинавская ходьба (5 км);

— Детский забег (100—500 м).





Помимо регистрации, участникам забегов предстоит выполнить еще два обязательных условия. Во-первых, предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья. Во-вторых, выйти на старт с необходимым снаряжением, которое включает в себя, помимо утепленной одежды, несколько обязательных элементов (среди них фонарик, свисток, медицинская аптечка).

Зимние забеги Zigalga Trail стартуют 2 декабря в 7:00. Более подробная информация размещена в соцсетях организаторов мероприятия.

Возрастное ограничение: 3+