В этом году, 2 декабря, в национальном парке «Зигальга» состоится забег Zigalga Trail. Участникам предстоит преодолеть 17 километров и покорить гору Поперечную. Регистрация на соревнования еще продолжает, передает пресс-служба нацпарка.
Участникам на выбор представили несколько дистанций: забег на гору Поперечная (17 км), по предгорьям Зигальги (5 км) и скандинавская ходьба (5 км). Принять участие в забеге смогут и юные спортсмены: им предлагают пробежать дистанцию до 500 метров.
«Zigalga Trail — это забег на один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала, это прекрасные виды, крутые склоны и непередаваемая мощь зимнего Урала», — отмечают организаторы.
Кроме того, при себе у участников должны быть шапка, перчатки, шарф, беговая обувь с протектором или шипами, фонарь, заряженный телефон с номером телефона организаторов, свисток, аптечка, запас еды и зажигалка. Кроме того, бегунам следует надеть три слоя одежды.
За участие в забеге всем желающим придется заплатить до 2500 рублей. Дети смогут преодолеть дистанцию бесплатно. Зарегистрироваться и узнать все подробности можно на сайте забега.
Полная программа соревнований:
07:00 — регистрация участников, выдача стартовых пакетов
09:30 — открытие фестиваля и брифинг
09:45 — проверка обязательного снаряжения участников «Забег на гору Поперечная»
10:00 — старт дистанции «Забег на гору Поперечная»
10:15 — старт дистанции «По предгорьям Зигальги»
10:30 — старт дистанции «Скандинавская ходьба»
13:20 — награждение победителей и призеров дистанции «Скандинавская ходьба»
13:30 — награждение победителей и призеров дистанции «По предгорьям Зигальги»
13:40 — награждение победителей и призеров дистанции «Забег на гору Поперечная»
13:50 — массовая разминка на детский забег
14:00 — старт детского забега
16:00 — общее контрольное время и закрытие фестиваля.
Возрастное ограничение: 6+.
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