В Челябинской области в нацпарке «Зигальга» пройдет массовый забег

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 17 километров

«Zigalga Trail — это забег на один из самых мощных и протяженных хребтов Южного Урала, это прекрасные виды, крутые склоны и непередаваемая мощь зимнего Урала»,

— отмечают организаторы.