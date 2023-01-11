В Челябинской области ледовую арену «Сатка» откроют летом 2023 года

Подходит к завершению строительство ФОКа с искусственным льдом

В Сатке завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственной ледовой площадкой. Крытый спортивный комплекс, как и было запланировано, будет открыт летом этого года. Глава Саткинского района Александр Глазков опубликовал видео, на котором показана степень готовности спортобъекта.

Строительство ФОКа с искусственным льдом в Сатке началось в мае 2021 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера и при финансовой поддержке Группы «Магнезит» — в рамках концессионного соглашения между администрацией Саткинского района и компанией ООО «СПОРТ-Инвест».

Для контроля за строительством чуть позже был создан штаб, в который вошли представители районной администрации, Фонда содействия развитию Саткинского района и генерального подрядчика — компании «Востокметаллургмонтаж». Стоимость проекта составила почти 340 миллионов рублей, из них 100 миллионов — инвестиции Группы «Магнезит». На сегодняшний день завершены около 70% запланированных работ, а сам объект приобрел реальные очертания.





«Порадую вас позитивным видео о том, как комфортно и по-спортивному уютно становится в здании нашего долгожданного ФОКа. Работы еще предстоит много — открытие запланировано на лето, но уже сегодня этот объект радует глаз не только снаружи, но и внутренним обустройством», — сопроводил комментарием к видео глава Саткинского района Александр Глазков.

Современный ФОК с искусственным льдом появится на месте действующей хоккейной коробки, которая на протяжении многих лет служила центром притяжения местных жителей. В один из своих визитов в Сатку глава региона Алексей Текслер дал поручение построить на этом месте современный крытый физкультурно-оздоровительный комплекс.