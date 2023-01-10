В челябинском бассейне «Строитель» открыли новую ванну с 25‑метровыми плавательными дорожками

Пристрой к спортивному объекту возвели за 2,5 года

В Челябинске открыли для посещений вторую чашу бассейна «Строитель» в Металлургическом районе, строительство которой завершили в конце 2022 года. Спортивный объект был возведен в кратчайшие сроки — за 2,5 года. Новая ванна с шестью 25-метровыми плавательными дорожками позволяет разгрузить основной бассейн и увеличивает пропускную способность объекта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня дополнительная чаша бассейна с шестью дорожками по 25 метров приняла первых пловцов. В новом корпусе есть раздевалки, душевые, игровой зал, а также все необходимое оснащение для маломобильных групп населения. Напомним, что строительство велось в рамках проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на его строительство были направлены 125 миллионов рублей.

«Бассейн „Строитель“ имеет большую историю, ему более 40 лет. Здесь огромное количество посещений — 1600 в день и более 400 тысяч в год. В спортивных секциях занимается 3600 детей. Однако основная ванна не справляется с объемом посетителей. Все меньше времени остается у людей для свободного плавания. Поэтому и было принято решение о расширении и строительстве дополнительной чаши бассейна», — отмечал в конце 2019 года тогда еще министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Возведение пристроя к бассейну началось летом 2020 года, завершено зимой в конце 2022-го. Отметим, что челябинский бассейн «Строитель» является единственным в Челябинской области, где можно проводить всероссийские и международные соревнования по плаванию и прыжкам в воду.