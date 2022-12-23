В Катав-Ивановске ищут подрядчика на строительство ФОКа с бассейном

Спортивный комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

В Катав-Ивановске в 2023 году планируют приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за 540 миллионов рублей. Однако муниципалитет пока не может найти подрядчика на строительство спорткомплекса. Накануне в городе объявили повторный аукцион, сообщается на сайте администрации Катав-Ивановского муниципального района.

В 2019 году губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Катав-Ивановский район обратил внимание на то, что это одна из немногих территорий, где физкультурно-оздоровительного комплекса и современных условий для занятий спортом. Глава региона дал указание произвести работу по проектированию ФОКа с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном. В этом году проект ФОКа доработали, спорткомплекс представляет собой отдельное здание с универсальным игровым залом 42×24 м и плавательным бассейн с 25-метровыми дорожками.

В сентябре этого года депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова озвучила сумму вложений в строительство объекта — 540 млн рублей. По ее словам, в 2023 году начнутся строительные работы, которые планируют завершить в 2025 году.