В Челябинске завершился первый этап региональной школьной лиги по тэг-регби

Победы одержали команды из Еманжелинска и Аргаяшского района

Сегодня, 16 сентября, на челябинском стадионе «Локомотив» прошел первый тур региональной школьной лиги по тэг-регби. В турнире приняли участие 16 команд в двух возрастных группах. Победы одержала команда из СОШ-4 Еманжелинска (среди детей 9-10 лет) и Краснооктябрьской СОШ Аргаяшского района (дети 7-8 лет). Победители школьной лиги по итогам трех туров представят регион на всероссийском финале, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В день проведения турнира посетили матчи юных спортсменов почетные гости. За ходом сражений внимательно наблюдали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Впоследствии они примут участие в совещании, где обсудят перспективы развития регби в нашем регионе, а также подпишут соглашение о сотрудничестве.

А на футбольном поле между тем кипели жаркие баталии. Мальчишки и девчонки горели желанием проявить себя и помочь своим командам одержать победу. Получалось не всё и не у всех, но в желании и азарте им не откажешь.

«Ребята хоть и маленькие, но уже хорошо разбираются в регби, тонко чувствуют игру. Ну и эмоции на таких турнирах всегда бьют через край — никто не хочет проигрывать. Они знают, что победители турнира представят Челябинскую область на всероссийском финале школьной лиги по тэг-регби. Поэтому и стараются показать все свои навыки и умения», — отметил директор Федерации регби Челябинской области Илья Охремов.

В категории 7-8 лет не оказалось равных Краснооктябрьской СОШ Аргаяшского района. Команда мальчиков выиграла все три поединка и заняла первое место. В последующих двух турах им предстоит подтвердить свое мастерство и тогда путевка на всероссийский финал будет у них в кармане.

В турнире среди школьников 9-10 лет лучший результат показала команда из СОШ № 4 Еманжелинска. Они сначала уверенно выиграли на групповом этапе, а затем дважды победили в плей-офф, в том числе финальный поединок, где им противостояли сверстники из Краснооктябрьской СОШ — 6:3.