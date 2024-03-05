Челябинская команда заняла пятое место на всероссийском турнире по регби на снегу

Студентки УралГУФК отличились на соревнованиях в Казани

На Всероссийском турнире по регби на снегу, прошедшем в Казани, отличилась челябинская команда УралГУФК. Студентки спортивного вуза замкнули пятерку сильнейших, выиграв в борьбе за 5-е место у соперниц из казанской команды «КНИТУ-КАИ», сообщает Дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

Необычные состязания в Казани собрали 16 команд из 12 вузов страны. Челябинскую область представила женская команда УралГУФК. В ее основе девушки из профессиональной команды «Малахит», принимающей участие в чемпионате России.

На групповом этапе челябинские студентки уступили хозяйкам соревнований — команде ПГУФКСиТ из Казани (1:8), а затем проиграли их землячкам из «КНИТУ-КАИ» (2:4). С этой командой наши девушки встретились в матче за 5-е место и сумели взять реванш. Отметим, что женская сборная УралГУФК во второй раз отправилась на выездные всероссийские соревнования.

Добавим, что в Челябинской области успешно реализуется проект школьного тэг-регби. Этим видом спорта в регионе занимаются около трех тысяч детей. Наиболее динамично регби развивается в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Коркино и Еманжелинске. В сентябре 2023 года губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Федерации регби России Игорем Артемьевым, а также обсудил с ним перспективы развития регби на Южном Урале.

