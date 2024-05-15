В Челябинске после 10-летнего перерыва возродили мужской регбийный клуб

Команда «Малахит» выступит в третьем дивизионе чемпионата России

В Челябинске после долгого перерыва возрождается мужской регбийный клуб. Команда «Малахит» возьмет старт в чемпионате Федеральной регбийной лиги в третьем дивизионе. В ближайшую субботу, 18 мая, челябинцы сыграют с соперниками из Екатеринбурга. Кроме того, в этот же день в южноуральской столице состоятся межрегиональные соревнования по регби среди детских команд, сообщает региональная федерация регби.

Два этих важных события в региональном регби пройдут в один день не случайно. В сентябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер и и руководитель Федерации регби России подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этого события они обсудили перспективы развития регби на Южном Урале.

Проведение предстоящих межрегиональных соревнований среди детских команд и стало частью этого соглашения. На турнире в Челябинске примут участие 10 команд из 4 регионов УрФО — Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также Пермского края. Причем сразятся между собой команды в трех возрастных категориях — до 12, 14 и 16 лет. Игры пройдут на стадионе «Металлург». Начало матчей — в 12:00, финалы — в 14:00.

По окончании соревнований состоится долгожданное событие — после 10-летнего перерыва проведет поединок по классическому регби мужская команда. Совместно с правительством Челябинской области и при содействии Фонда поддержки спорта было принято решение возродить челябинский профессиональный клуб. Команда «Малахит» стартует в третьем дивизионе чемпионата Федеральной регбийной лиги, а ее первым соперником станет команда «Рать» из Екатеринбурга.

Отметим, что в этой лиге в сезоне-2024 примут участие три коллектива. Помимо команд «Малахит» и «Рать», сразится за титул чемпиона Урала и клуб «Молотов» из Перми. Победитель по итогам трех туров отправится на всероссийский финал среди 12 лучших команд третьего дивизиона.

«Регби в регионе активно развивается, во многих уголках области наши специалисты провели семинары, познакомили ребят с этим популярным в мире видом спорта. Женская команда „Малахит“ уже выступает в чемпионате России. Теперь сформирован мужской профессиональный клуб. И это первый шаг к тому, чтобы регби на Южном Урале вышло на новый уровень», — отметил президент Федерации регби Челябинской области Илья Олексий.

Игра между командами «Малахит» (Челябинск) и «Рать» (Екатеринбург) состоится 18 мая на стадионе «Металлург». Начало — в 16:00. Вход свободный.



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