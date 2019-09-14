В Челябинске завершился IV этап Гран-при по фигурному катанию

Международные соревнования прошли на ледовой арене «Трактор».

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С 12 по 14 сентября в Челябинске проходил IV этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Три дня шли соревнования между сильнейшими юными фигуристами мира. И сегодня, 14 сентября, завершились последние выступления и были награждены призеры и победители турнира. Отметим, что трибуны ледовой арены «Трактор» не пустовали во время проведения соревнований. Большое количество южноуральцев и гостей Челябинской области поддерживало юных спортсменов из 32-х стран.

Так, среди всех программ «золото» завоевали исключительно российские спортсмены. Напомним, у юношей, девушек и спортивных пар по два зачета: короткая программа и произвольная программа, а также еще один зачет — ритмичный танец на льду.

Среди юношей лучше других откатал короткую программу Артур Даниелян. Вторую строчку турнирной таблицы занял Петр Гуменник, а третий результат за Ильей Яблоковым. А в произвольной программе имена остались прежними, но поменялись их места на пьедестале почета. Первым стал Петр Гуменник, «серебро» завоевал Артур Даниелян, а замкнул тройку лидеров Илья Яблоков.

А среди девушек и в короткой, и в произвольной программе места распределились следующим образом: лучше всех откатала свои программы Камилла Валиева, взявшая «золото», второе место заняла Ксения Синицына, а «бронзу» завоевала Виктория Васильева.

В танцах на льду победителем стал дуэт Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного, а «серебро» забрали Диана Дэвис и Глеб Смолкин. «Бронзу» же завоевал дуэт из Канады.

А касательно выступлений спортивных пар, то лидирующую позицию в двух выступлениях занял дуэт Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова. На втором месте оказались Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. А «бронзу» забрали Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.

Следующий, IV этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Польше с 18 по 21 сентября. Всего запланировано 7 этапов, которые завершатся в октябре. А финал юниорской серии Гран-при состоится с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.