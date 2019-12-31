В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Он состоится в конце декабря 2020 года.

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С 26 по 29 декабря в Красноярске проходил чемпионат России по фигурному катанию. Во время его проведения было определено, что следующие соревнования пройдут в Челябинске, в декабре 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Как сообщили корреспонденту «Первого областного» в Министерстве спорта Челябинской области, то вопрос о проведении чемпионата России в Челябинске был впервые поднят в сентября 2019 года.

«У нас проходил этап юниорского Гран-при. И тогда федерация фигурного катания России высоко оценила организацию и проведение этих соревнований. И тогда был озвучен вопрос о проведении соревнований среди взрослых спортсменов в 2020 году», — сообщили в региональном минспорта.

Отметим, что Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию в третий раз в истории - ранее город принимал турнир в 1993 и 2016 годах.