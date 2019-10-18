Титулованный российский фигурист провел мастер-класс для юных челябинцев

Александр Смирнов передал опыт детям и их тренерам.

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17 октября в Челябинске на льду дворца спорта «Юность» состоялся мастер-класс известного и титулованного спортсмена — заслуженного мастера спорта по фигурному катанию, двукратного чемпиона Европы и трехкратного чемпиона России в парном катании Александра Смирнова.

Александр учит юных фигуристов отрабатывать каждое движение, также работая с эмоциями. Передавать в танце душу, а не только механически отработанные прыжки, вращения и катание. Он уверен, что такие мастер-классы полезны не только детям, но и тренерам.

«Это позволяет развивать спорт в регионах. Задача мастер-класса, в том, что мы делимся опытом с тренерами, но и открываем некие „секретики“ в детях. Они все получают опыт от именитых мастеров фигурного катания», — поделился Александр Смирнов.

Также Александр, показывая движения, много общается с детьми с юмором. Он рассказывает, что таким образом он сразу находит общий язык с юными спортсменами.

«Конечно, детей ругать надо уметь. Но не менее важно их хвалить, давать желание дальше кататься — это важно. И юмор в этом очень хорошо помогает», — рассказал Александр Смирнов.

Юные фигуристы следили за плавными движениями Александра затаив дыхание. Они еще только учатся передавать на льду свои эмоции, держать спину прямо, а голову гордо поднятой. Но они все, как и Александр Смирнов уверены, что добьются высоких достижений.

«Как показывает практика, чаще дети именно из регионов добиваются больших успехов. У них меньше доступных ресурсов, и они более трудолюбивы, хотя шансы велики абсолютно у всех», — рассказал заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Александр Смирнов.

Тренеры и родители юных фигуристов отмечали, что такие встречи со спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость детям, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте.