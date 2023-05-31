В Челябинске состоится фестиваль экстремальных видов спорта

Кубок города RCC Extreme пройдет 3 июня на площадке у арены «Трактор»

В субботу, 3 июня, на площадке для экстремальных видов спорта у арены «Трактор» состоится Кубок города Челябинска RCC Extreme. Любители и профессионалы откроют новый сезон и продемонстрируют свое мастерство в состязаниях на роликах, скейтах, самокатах и велосипедах, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит» смогут показать все желающие от 6 лет. Соревнования планируется провести дважды — в начале и в конце сезона, чтобы у любителей и спортсменов всех уровней была возможность посостязаться в своей возрастной категории, а также проследить спортивный рост в дисциплине. Для организаторов — это шанс открыть и вывести на профессиональный уровень талантливых спортсменов.





«Для участников это отличная возможность и на соперников посмотреть, и о себе заявить. Но в целом такие соревнования нужны для того, чтобы помочь талантливым, старательным ребятам взойти на пьедестал сначала в городе, дать им старт для выступления на областном и всероссийском уровнях, а там и до международных соревнований недалеко. Главное, принять участие в соревнованиях могут все желающие и без всяких взносов — от участников нужно только наличие шлема», — отметил организатор проекта, главный тренер сборной Свердловской области по BMX-фристайлу Андрей Белов.

Соревнования дадут старт новому сезону экстремальных видов спорта на площадке у ледовой арены «Трактор». При этом предстоящий сезон обещает быть жарким: на площадке уже запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов, кроме того, спортивным мастерством с челябинскими спортсменами поделятся звезды экстрима из крупных городов страны. А кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвященный Дню рождения Челябинска.

«Площадка пользуется популярностью и среди детей, и среди взрослых спортсменов, прошлым летом сюда приезжали потренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и велосипедах, поэтому летних мероприятий на площадке челябинцы действительно ждали», — говорит директор МБУ «Спортивный город» Челябинска Андрей Деркач.

Справка

RCC Extreme Челябинск — профессиональный скейт-парк площадью 1,5 тысячи кв. м, построен у ледовой арены «Трактор» в 2022 году. Пространство оборудовано современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах. В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения.

Соревнования стартуют в 12:00 — в это время начнется регистрация участников, затем зрители смогут увидеть выступления спортсменов в разных возрастных категориях. На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по экстремальным видам спорта и стрит-дэнсу. Заявки от участников уже принимают в официальном сообществе RCC Extreme Челябинск.

Возрастное ограничение: 6+