В Челябинске запустили продажу билетов на Кубок Первого канала по фигурному катанию

Командные соревнования спортсменов пройдут 15 и 16 марта на льду арены «Трактор»

Челябинск вновь примет сильнейших фигуристов страны — командные состязания Кубок Первого канала пройдут 15 и 16 марта на льду арены «Трактор». Формат проведения турнира еще неизвестен, организаторы объявят его чуть позже, а сегодня, 11 февраля, региональный Минспорт объявил о старте продажи билетов на событие.

«Звезды российского фигурного катания, яркие выступления, захватывающие дух элементы и непредсказуемые результаты — все это ждет вас на льду арены „Трактор“. В первый день мы увидим соревнования в короткой программе среди пар, женщин и мужчин, а также битву элементов. Второй день продолжится произвольными программами и командными эстафетами», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Кубок Первого канала проводится в формате командных состязаний. Несколько лет подряд за победу боролись две команды, но в 2024 году участниками турнира стали три команды. Звездными их капитанами стали Анна Щербакова, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева. Состав участников турнира в Челябинске еще не определен. Планируется, что в нем выступят лидеры российского фигурного катания.

Напомним, что ранее Челябинск неоднократно становился площадкой для проведения статусных соревнований по фигурному катанию. Так, здесь проходили юниорский Гран-при и два национальных чемпионата с участием сильнейших фигуристов России.

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