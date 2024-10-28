Даже Татьяна Тарасова в восторге: итоги Гран‑при по фигурному катанию в Магнитогорске

Эксперты и специалисты высоко оценили как уровень организации соревнований, так и выступления спортсменов

В Магнитогорске завершился первый этап Гран-при по фигурному катанию. Выступления звезд российской сборной ежедневно проходили на арене «Металлург» с аншлагом. Спортсмены восхищались зрителями, а те ими. Высоко оценили организацию турнира и эксперты. Даже великая Татьяна Тарасова осталась в восторге как от самих соревнований, так и от прокатов фигуристов, в первую очередь представителей юниорской сборной. Рассказываем, чем запомнился старт сильнейших фигуристов страны на южноуральской земле.

Итак, в течение пяти дней, с 23 по 27 октября, Магнитогорск погружался в чарующую магию фигурного катания. Здесь сначала выступили сильнейшие юниоры страны на Всероссийских соревнованиях «Звезды Магнитки», а затем — как вишенка на торте — прошел первый этап Гран-при с участием звезд российского фигурного катания.

Оба старта вызвали большой интерес у зрителей. Даже юниорские состязания собирали внушительные 4,5 тысячи зрителей в арене «Металлург». Спортсмены в микст-зоне после своих прокатов не уставали говорить слова благодарности в адрес магнитогорцев. Не скупились на комплименты и многочисленные эксперты, которые были приятно удивлены таким интересом к фигурному катанию магнитогорских зрителей.

Даже скупая на высокие оценки и эпитеты великая Татьяна Тарасова позволила себе похвалить организаторов за классный турнир. А еще выразила мнение, что у российского фигурного катания хорошее будущее. Заслуженный тренер России отметила высокий уровень прокатов, выразив полный восторг от выступлений юношей. Она подчеркнула, что технические элементы были на очень высоком уровне.

«Кондратюк действительно молодец, он откатался в хорошей манере, продемонстрировав не только техническое мастерство, но и артистизм. Это говорит о том, что наши ребята продолжают развиваться и прогрессировать, даже когда мы, к сожалению, не можем участвовать в международных соревнованиях», — цитирует слова Татьяны Тарасовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Марк Кондратюк, действительно, откатал свою программу на пять с плюсом. Хотя соперники навязали ему серьезную конкуренцию. И все же Роман Савосин и Евгений Семененко уступили победителю соревнований с небольшим отставанием в баллах. Отметим, что Марк Кондратюк в произвольной программе исполнил пять четверных прыжков.

«В плане выполнения элементов прокат получился неплохим. Но были и недочеты: надо над вращениями и исполнением дорожек еще поработать. Магнитогорский лед считаю удачным для себя: в феврале хорошо выступил и сейчас завоевал золотую медаль», — отметил после окончания соревнований Марк Кондратюк.

Обошлось без громких сюрпризов и неожиданностей в женском одиночном катании. Здесь уже в первый день определилась тройка лидеров. Она осталась неизменной и после произвольной программы фигуристок. В итоге лучший результат показала Анна Фролова. Серебро и бронза достались Ксении Гущиной и Ксении Синицыной соответственно.

«Очень рада, что достойно выполнила работу, показала хороший прокат. А еще рада, что выступаю в Магнитогорске — готова приезжать сюда каждый год. Здесь невероятная арена, невероятные люди, все воспринимают это как праздник. Конечно, это вызывает только положительные эмоции», — рассказала Анна Фролова после победного проката.

Также на суд зрителей и судей свою короткую программу представила Вероника Малышева — единственная представительница Челябинской области на этапе Гран-при России. Фигуристка тренируется в спортшколе № 7 города Златоуста под руководством Ольги Губской.

«Конечно, очень чувствуется поддержка публики. Жалко, что сегодня не получилось перебороть свое волнение. Но я буду стараться улучшить свои позиции. Этот старт, безусловно, важный для меня, потому что я выступаю в своей родной области, и хочется показать свой максимум», — отметила Вероника после проката.

В состязании спортивных пар победу одержал дуэт Елизавета Осокина / Артем Грицаенко. И это, пожалуй, главная неожиданность прошедших в Магнитогорске соревнований. Ранее эта пара таких громких побед не одерживала.

«Мы хотели выложиться по максимуму, показать, на что способны. И нам это удалось. Важно было получить эти баллы за прокат, выполнить свой контент. Для нас это отличный старт сезона. Морально важно было сделать все элементы, но мы довольны», — поделились впечатлениями Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

Ну а в состязании танцевальных дуэтов победу одержали лидеры сборной России в этом виде программы — Александра Степанова и Иван Букин. Они уже не первый раз выигрывают турниры, которые проходят в Челябинске и Магнитогорске. Вот и на этот раз южноуральский лед принес им золотые медали. Хотя дуэт Ирина Хавронина / Девид Нарижный составил серьезную конкуренцию победителям, уступив лишь чуть менее трех баллов.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при. Магнитогорск, 26—27 октября. Результаты соревнований:

Женщины:

1. Анна Фролова — 226,33.

2. Ксения Гущина — 203,78.

3. Ксения Синицына — 200,92.



Мужчины:

1. Марк Кондратюк — 289,74.

2. Роман Савосин — 275,55.

3. Евгений Семененко — 274,97.

Спортивные пары:

1. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко — 211,80.

2. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев — 208,08.

3. Алиса Блинникова / Алексей Карпов — 178,46.

Танцы на льду:

1. Александра Степанова / Иван Букин — 207,40.

2. Ирина Хавронина / Девид Нарижный — 204,46.

3. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин — 193,64.

Впереди сильнейших фигуристов страны ждет второй этап Гран-при, который пройдет в Казани уже 1—3 ноября. Затем будут Красноярск, Москва и Санкт-Петербург, а завершится сезон финалом Гран-при, который пройдет 13—16 февраля в Новосибирске.