Определился состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Соревнования пройдут 15-16 марта в арене «Трактор»

Федерация фигурного катания России объявила состав участников Кубка Первого канала, который пройдет 15-16 марта на льду арены «Трактор» в Челябинск. Участниками командного турнира станут сильнейшие фигуристы страны — по 8 мужчин и женщин в одиночном катании, 3 спортивные пары и 3 танцевальных дуэта, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

На соревнованиях в Челябинске выступят спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам трех крупнейших стартов — чемпионата страны, финала Гран-при и этапов Гран-при России.

В общей сложности на челябинский лед выйдут 30 сильнейших фигуристов страны. 28 из них уже известны, еще двух участников турниров в мужском и женском одиночном катании путем голосования определят болельщики.

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Челябинск, 15-16 марта. Состав участников:

Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Миронова — Евгений Устенко;

Спортивные пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

Напомним, что 11 февраля организаторы объявили о запуске продажи билетов на предстоящее событие. Ранее Челябинск неоднократно выбирали площадкой для проведения топовых соревнований по фигурному катанию с участием сильнейших спортсменов страны.