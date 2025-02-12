В Челябинске ищут волонтеров для работы на соревнованиях по фигурному катанию

Помогать в организации Кубка Первого канала будут 80 добровольцев

Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске объявили о наборе волонтеров на предстоящее событие. Помочь в проведении соревнований с топовыми спортсменами призваны 80 добровольцев старше 16 лет. Подать заявку на участие в мероприятии можно до 20 февраля, а итоги конкурсного отбора объявят 26 февраля, сообщают организаторы соревнований.

«Челябинск готовится к одному из самых зрелищных спортивных событий года — командному турниру по фигурному катанию. Мы ищем 80 активных и ответственных волонтеров старше 16 лет, которые помогут в организации этого масштабного события», — разместили объявление в соцсетях организаторы мероприятия.

Что будет входить в обязанности волонтеров? Спектр их работы обширен и разнообразен: помогать в регулировании очередей, проверять билеты, направлять зрителей к местам на трибунах, оказывать помощь в работе служб аккредитации участников, сотрудников пресс-центра и так далее. Главное условие — быть старше 16 лет, активность и коммуникабельность только приветствуется.

Напомним, что Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 15 и 16 марта на льду арены «Трактор». В командном турнире выступят известные спортсмены страны, лидеры национальной сборной.

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