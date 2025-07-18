В Челябинске встретили новую чемпионку Европы по боксу

Алиса Капустина произвела фурор на турнире в Сербии, завоевав золото

Сегодня вечером в Челябинск вернулась победительница первенства Европы по боксу среди девушек 15—16 лет Алиса Капустина. На турнире в Сербии она выиграла у всех соперниц, впервые завоевав золото континентального первенства. Боксеры Челябинской области тепло встретили чемпионку, а родители едва не расплакались от гордости и счастья, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Первыми поздравляли хозяйку золотой медали первенства континента заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, личный тренер Сергей Тютюев, руководители Федерации бокса Челябинской области и Центра спортивной подготовки по боксу, директор и администрация СШОР по боксу «Алмаз» города Челябинска, конечно же, родители, друзья и близкие.

Многочисленные букеты цветов, искренние объятия и самые добрые слова с поздравлениями украсили прилет Алисы. Дорога из Сербии получилась непростой — задержки рейсов, пересадки, ожидания вылетов, но оттого еще ярче эмоции от возвращения в родной Челябинск.

«Я счастлива быть дома и разделить радость победы с близкими. Проделала большую работу и довольна результатом. За 4,5 года в боксе я стараюсь ставить цели и двигаться к их достижению», — признается спортсменка.





Победа на первенстве России, тренировочные мероприятия, два боя и две победы над соперницами из Грузии и Беларуси на первенстве Европы — таков путь Алисы Капустиной к заветной награде.

Спортсменка также призналась, что сейчас у нее в планах хорошенько выспаться и отдохнуть, а дальше — новые учебно-тренировочные сборы в спортивном лагере. Ну и продолжать закреплять успех и утверждать себя в качестве лидера сборной России.

Автор: Елизавета Михно.