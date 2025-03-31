Силы нет, а воля есть — как юные гимнасты на детском турнире с собой боролись

Более 250 участников собрали соревнования в Челябинске — «Кубок Героя России Альберта Зайнуллина»

В челябинском дворце спорта «Надежда» завершился первый региональный детский турнир по спортивной гимнастике «Кубок Героя России Альберта Зайнуллина». Он собрал более 250 юных участников из разных уголков региона. Для многих 4—7-летних ребят это были дебютные соревнования. Они боролись в силе, ловкости и гибкости не столько с соперниками, сколько сами с собой. За тем, как они проявляли волю и характер, внимательно наблюдал корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания проводились в нескольких возрастных категориях. Самая младшая из них — дети 3—4 лет. Но и для 5—6-летних ребят это были первые по-настоящему серьезные испытания. Они соревновались в беговых упражнениях, гибкости, силе и выносливости.

Каждому участнику необходимо было пройти пять упражнений. Получалось не у всех, в особенности в испытаниях на силу — в висе на перекладине, отжиманиях или подтягиваниях.

«Не могу больше! Папа, забери меня отсюда», — это была сиюминутная слабость четырехлетнего мальчика. Но он собрался с духом и выполнил-таки сложное упражнение, подтянувшись три раза на перекладине. В глазах — слезы. Не прошло и пары минут, как он с воодушевлением отправился на очередное для себя испытание.

Вообще, смотреть на эмоции ребят и то, как они боролись с собой, — это отдельный разговор. Вроде маленькие еще совсем спортсмены, но уже с характером! Им было очень сложно, но не сдавались. Через боль и слезы преодолевали себя и проявляли волю.

«Мы очень рады видеть такой энтузиазм и стремление к победе среди наших юных спортсменов. Этот турнир — это не только соревнование, но и возможность для каждого ребенка найти новых друзей и получить незабываемый опыт. Мы уверены, что сегодняшний день станет важной вехой в их спортивной карьере», — считает главный судья соревнований Иван Новиков.

Подобный турнир проводился в Челябинске впервые. Посетили соревнования и родственники Героя России Альберта Зайнуллина — сестры Наиля и Альбина. Почетными гостями стали зампредседателя правительства региона Маргарита Павлова, федеральный инспектор по Челябинской области Владимир Шишков, а также многие партнеры и представители региона, кто поддержал и помог в проведении соревнований.

Среди них и участник СВО, представитель благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций (Объединение.РФ) Алексей Рожков.

«Уровень подготовки детей приятно удивляет. Девочки в 5 лет подтягиваются по 10 раз! Видно, что тренеры и родители вложили много сил и стараний в развитие потенциала каждого участника. Ну и мальчишки удивили тем, как боролись с испытаниями!» — отметил Алексей Рожков.

Внимательно следила за юными гимнастами и Маргарита Павлова. Она акцентировала свое внимание на том, что этот вид спорта делает ребят разносторонне сильными и универсальными атлетами.

«Вы посмотрите, как проявляют себя гимнасты на различных ТВ-проектах. Они с легкостью проходят испытания, где нужна как сила, так и выносливость. Разумеется, каждый вид спорта делает ребят сильными личностями. И спортивная гимнастика — яркий тому пример», — добавила Маргарита Павлова.

Отметим, что все победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Некоторым достались такие вот мягкие памятные игрушки. Но не остались без призов все участники турнира. И в этом — большой респект организаторам.

В таком юном возрасте каждый ребенок получил какой-то приз, что очень важно в плане его мотивации к дальнейшим занятиям спортом. Вот и мой пятилетний пацан хоть и занял не призовое место, но получил памятную медальку.

Повесил ее на шею, так и ходил с ней весь вечер дома. И даже отправившись спать, наотрез отказался ее снимать. Так и уснул... Ладно хоть сегодня с супругой утром отговорили его брать такую ценную награду в детский сад.