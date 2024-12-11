В Челябинске впервые прошел официальный турнир по киберспорту среди школьников

Ребята 12—15 лет сражались в двух дисциплинах — «боевая арена» и «трехмерный бой»

В Челябинске впервые провели первенство города по компьютерному спорту среди детей 12—15 лет. Школьники состязались в командных состязаниях по двум дисциплинам киберспорта — боевой арене и трехмерному тактическому бою. Турниры прошли на базе ИСТиС ЮУрГУ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир по тактическому трехмерному бою состоялся в киберспортивной дисциплине Valorant. В нем приняли участие шесть команд по пять участников в каждой. Аналогичный состав участников был представлен и в дисциплине «боевая арена», где ребятам нужно было проявить свои навыки в Dota2.

Состязания прошли в два этапа. На первом по круговой системе были определены финалисты турнира, на втором по олимпийской системе — победители и призеры соревнований.

«В январе 2025 года исполнится ровно два года, как открылось отделение компьютерного спорта школы „ЧТЗ“ на нашей базе. За это время ребята многому научились и стали настоящими киберспортсменами. Прошедшее первое официальное первенство Челябинска — очередная веха в развитии киберспорта в городе», — отметил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Он также добавил, что проведение турнира подвело итог под начальной подготовкой ребят и их переходом на следующий этап спортивного мастерства — занятия в учебно-тренировочных группах. Победители соревнований выполнили первые спортивные разряды по киберспорту.

В дисциплине «трехмерный тактический бой» победу одержала команда под руководством капитана Матвея Колязова. В «боевой арене» лучше других выступила команда Никиты Муравьева. В общей сложности на соревнованиях выступили более 60 киберспортсменов.