МОК объявил о проведении первой киберспортивной Олимпиады

Соревнования пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии

Первые в истории киберспортивные Олимпийские игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Такое решение озвучил МОК на 142-й сессии в Париже. Организаторам предстоит разработать формат и регламент проведения соревнований, а также определить, какие киберспортивные дисциплины войдут в программу Олимпиады, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Представители МОК объявили о планах создать Олимпийские киберспортивные игры еще в 2023 году. Тогда же прошла первая неделя киберспорта в рамках стандартного чемпионата — среди представленных дисциплин были Fortnite, Gran Turismo, Just Dance и различные симуляторы традиционных видов спорта.

«Первый выпуск киберспортивной Олимпиады состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Решение было принято на 142-й сессии организации, которая проходит 23—24 июля в Париже. В организации Игр МОК сотрудничает с Национальным олимпийским комитетом Саудовской Аравии на протяжении 12 лет», — заявил президент МОК Томас Бах.

Саудовская Аравия быстро стала центром киберспорта, приняв за последние два года несколько международных турниров со значительным участием и глобальной аудиторией. Как сообщил МОК, планирование Киберолимпиады начнется немедленно: необходимо выбрать город и место проведения, определиться со списком дисциплин и разработать процесс квалификации участников. Кроме того, МОК создаст специальную структуру для новых Игр, отличную от традиционной олимпийской модели, чтобы лучше учитывать уникальный характер киберспорта.

«Киберспортивное сообщество, представленное в нашей комиссии по киберспорту, с энтузиазмом восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности для молодежи олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил Томас Бах.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тысяч человек, а за трансляциями наблюдали 6 миллионов зрителей.