Студенты ЮУрГУ выиграли областную универсиаду по киберспорту

Они победили соперников в дисциплине «тактический трехмерный бой»

Сборная команда ЮУрГУ выиграла состязания по компьютерному спорту на областной универсиаде вузов. Турнир прошел на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, собрав 11 сильнейших команд региона. Им необходимо было бороться за победу в дисциплине «тактический трехмерный бой» по игре Counter Strike — 2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году состязания по киберспорту вошли в программу проведения универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области. Студенты 11 южноуральских вузов состязались в популярной в молодежной среде компьютерной игре CS:GO — в киберспорте она является дисциплиной «тактический трехмерный бой».

«Компьютерный спорт за минувший год сделал заметный рывок в развитии в Челябинской области. Очень приятно, что университет стал базой проведения соревнований среди студентов в рамках областной универсиады. Вдвойне приятно, что наши студенты одержали победу в этом турнире, принесли вузу зачетные очки в общем зачете соревнований», — отметил директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что тактический трехмерный бой — дисциплина компьютерного спорта, где для соревнований используется командная видеоигра, выступающая симулятором тактического боя. Каждый участник команды, осуществляя управление своим объектом, взаимодействует с участниками своей команды с целью достижения поставленной задачи.