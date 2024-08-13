Олимпиада для киберспортсменов: какие перспективы открываются для современной молодежи

Компьютерный спорт в ближайшем будущем выйдет на новый уровень своего развития

Международный олимпийский комитет принял решение в 2025 году провести первую киберспортивную Олимпиаду. Она пройдет в Саудовской Аравии и соберет сильнейших геймеров со всего мира. Ребята из челябинской киберспортивной школы о том, чтобы стать олимпийскими чемпионами, пока еще не думают. Но полагают, что такое решение МОК отразится как на развитии компьютерного спорта, так и в их перспективах в нем, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ребята в СШОР «ЧТЗ» занимаются компьютерным спортом уже почти два года. Причем абсолютно бесплатно. В декабре 2022 года в Челябинске открыли первую муниципальную киберспортивную школу. Сначала в ней занимались две группы по 10 человек в каждой, сегодня таких групп уже восемь. С ними занимаются два специалиста с соответствующим спортивным и педагогическим образованием.

Первый год у ребят ушел на то, чтобы познакомиться с основными дисциплинами киберспорта. В них входят различные жанры компьютерных игр: тактический трехмерный шутер, боевая арена, стратегия в реальном времени, файтинг, спортивный симулятор, соревновательная головоломка, технический симулятор. Это семь дисциплин, которые вошли во Всероссийский реестр видов компьютерного спорта России.

В минувшем учебном году ребята уже получали основную специализацию, в которой и будут в дальнейшем совершенствовать свое мастерство.

«Мы стараемся двигаться поступательно, не торопимся ребят выставлять на крупные онлайновые турниры. И всю информацию даем им дозировано. Тем не менее радует то, что они значительно повысили свой скилл. Скажем, в городских турнирах с участием взрослых и сильных геймеров наши 13—14-летние ребята выглядели вполне достойно. Хоть и уступили опытным соперникам, но оказали им достойное сопротивление», — считает тренер спортшколы «ЧТЗ» по киберспорту Георгий Лазгачев.

...Вячеславу Короткову 14 лет. В киберспортивной школе он уже полтора года. Узнал о ней от мамы, которая работает в ЮУрГУ (именно здесь на базе ИСТиС и сформирован компьютерный класс, где занимаются ребята). Она и подсказала сыну, что есть возможность заниматься киберспортом профессионально.

«Это действительно спорт, а не какое-то геймерское увлечение. Здесь тренируешь реакцию, тактическое мышление, стратегию. Все это делается для того, чтобы повысить общий уровень мастерства, а не ради развлечения. Мне больше нравится дисциплина Valorant. В ней планирую сконцентрировать все внимание, совершенствовать свои навыки», — считает Вячеслав Коротков.

Об участии в будущей киберспортивной олимпиаде он пока не думает. И без нее есть куда расти и к чему стремиться. В России и мире проводятся множество турниров — как официальных, так и коммерческих.

«Сам факт того, что МОК обратил внимание на киберспорт, говорит о многом. Мы пока можем только догадываться, что будет представлять эта киберолимпиада, какие дисциплины в нее войдут. Но она может дать мощнейший толчок и импульс в развитии компьютерного спорта в мире», — считает директор ИСТиС ЮУрГУ Вадим Эрлих.

Напомним, что первая в Челябинске муниципальная спортшкола по киберспорту была открыта в декабре 2022 года. На сегодняшний день в ней занимаются более 80 детей 12—14 лет в специализированном классе, оборудованном по современным стандартам на базе ИСТиС ЮУрГУ.