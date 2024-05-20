Игра для уральских джентльменов — в Челябинске возродили мужской регбийный клуб

Команда «Малахит» достойно сразилась с соперниками из Екатеринбурга

После 12-летнего перерыва в Челябинске возродили мужской регбийный клуб. Команда «Малахит» в минувшие выходные, 18 мая, дебютировала в Федеральной лиге регби. В зрелищном поединке она уступила клубу «Рать» из Екатеринбурга — 15:40. Но заставила себя уважать, оказав достойное сопротивление северным соседям. Рассказываем, почему в Челябинске вновь решили развивать этот вид спорта и почему регби называют хулиганской игрой для истинных джентльменов.

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Вообще-то регби — это один из самых популярных видов спорта в мире. Чемпионаты мира по нему вызывают огромную зрительскую аудиторию, сопоставимую с аналогичными турнирами по футболу. Это у нас в России регби еще не получило такого широкого распространения: игры национального чемпионата изредка показывают по федеральным телеканалам, а сборной России еще ой как далеко до лидеров мирового регби.

И все же ситуация меняется в лучшую сторону. Во многом благодаря тому, что активно начали развивать регби в регионах. Здесь проводят тренерские семинары, вводят третьи уроки физкультуры в школах, знакомят юных ребят с основами игры. Тем более что вид спорта сам по себе является демократичным и доступным, в нем могут себя проявить люди разного телосложения и физической подготовки. Хотя бы потому, что на площадке у каждого игрока есть свои функции и роли. Но речь сейчас не об этом.

«Футбол — это джентльменская игра хулиганов, а регби — хулиганская игра джентльменов», — это крылатое выражение знают все, кто хоть немного знаком с этими британскими видами спорта. А все потому, что в регби изначально играли представители высшего сословия, а в футбол — низшего.

Так сложилось исторически. Этот афоризм прочно вошел в обиход и сегодня отражает саму идею регби. Даже при жестком силовом контакте игроки уважительно относятся к соперникам, сохраняя джентльменское поведение на поле. И передают эти правила игры из поколения в поколение.

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А еще регби называют «маленькой войной за территорию». Все потому, что сама идея этого командного вида спорта заключается не только в том, чтобы забрать мяч у соперника, но и выиграть у него борьбу на площадке, продвинуться как можно дальше вперед.

Посмотрите внимательно на фотографию ниже. В ней игрок в белой форме (справа) готовится сокрушить оппонента с мячом (№ 31), блокировать его продвижение вперед. И он совершенно точно не думает о том, что через мгновение будет больно не только сопернику, но и ему. Не щадить ни себя, ни соперника — золотой постулат для регбиста, вышедшего на футбольное поле.

Несладко во время игры приходится и большим парням, основная задача которых сдержать натиск соперника. Вот, например, Александр Цыганов. Челябинский строитель весит под полтора центнера — попробуй останови такую махину, если она на ходу и бежит прямо на тебя! Но уже после получаса игры у регбиста ободраны до крови ноги, а на левой брови красуется фингал.

«Да, здесь идет серьезная заруба. И в пылу борьбы все средства хороши. У меня амплуа такое на поле — стараться не дать пройти сопернику. Да, порой больно, но надо терпеть. В нашем виде спорта работаешь на команду и не думаешь о себе. Мы все друг за друга стоим горой», — говорит Александр Цыганов.

Примерно те же функции на площадке у игрока из клуба «Рать» Кирилла Молчанова. Только вид у него еще более грозный. Да и капа придает устрашающий вид. Посмотришь на него — и душа уходит в пятки. Но впечатление такое обманчивое. В разговоре это добродушный парень, который готов рассказывать о регби часами. Кстати, раньше он пробовал свои силы в ММА, но понял, что ему больше нравится работать в команде.

«Здесь больше проявляется командный дух, воля и характер. Конечно, вид спорта травмоопасный. В регби повреждения получают, как правило, те, кто не до конца понимает правила или суть игры. Такие ребята и попадают в опасные и неприятные ситуации», — объясняет Кирилл Молчанов.

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Кстати, о ребятах. Обе команды — любительские. А это значит, что их основу составляют люди самых разных профессий. Врачи и строители, банкиры и менеджеры, представители силовых структур и ведомств. И у большинства из них нет какого-либо регбийного прошлого. Скажем, в команде «Малахит» лишь у восьми игроков был опыт участия в подобных матчах. Их главный идеолог, президент региональной федерации регби Илья Олексий, собрал эту команду по крупицам.

«В большинстве своем ребята с радостью откликнулись на предложение возобновить тренировки по регби. Хотя и были у некоторых сомнения. Все-таки есть основная работа, семья, а риск получить травму в нашем виде спорта достаточно велик. И я им очень благодарен за неравнодушие. У нас впереди еще много работы, но неравнодушных в коллективе нет», — отметил Илья Олексий.

Примерно такая же картина и в стане команды «Рать». В силу различных причин она не получила профессионального статуса ранее. Но ребята уже не один год тренируются вместе, отработали различные тактические варианты игры, лучше понимают друг друга на поле. Поэтому пусть и не без проблем, но выиграли матч у челябинцев со счетом 40:15. Одним из стержней команды «Рать» является Степан Чапцов. Тоже, кстати, колоритный персонаж: он — руководитель книжного магазина в Екатеринбурге.

«Да, я и сам книголюб. В свободное время люблю почитать. Вообще у нас очень разношерстная команда. В ней играют ребята разного социального статуса, положения и возраста, но на поле мы все равны», — говорит Степан Чапцов.

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А теперь еще пару слов о демократичности этого вида спорта. Выше мы уже рассказывали, что в регби могут проявлять себя игроки разных физических возможностей. У каждого из них своя роль и функции на поле. «Большие» дяди продавливают соперника, легкие «бегунки» с мячом отправляются в прорывы по флангу, «универсалы» задают вектор и направление атак.

«Вы не поверите, но играть против тяжелых и мощных соперников мне легче. Они более предсказуемы и неповоротливы. Они берут мяч и по прямой бегут напролом. А вот против легких игроков сложнее, за счет быстроты ног они меняют направление, сбить их с ног гораздо сложнее», — говорит Святослав Плотников.

Он, как и многие другие регбисты, играл в специальном шлеме. Эта амуниция хоть немного, но смягчает удар после контакта с соперником. Но еще важнее — помогает спрятать уши. В клинче соперники очень уж часто хватают за эти части тела.

Отметим и еще одну деталь: в пылу борьбы игроки очень уж увлекаются и порой калечат соперника, сами того не желая. Взять хотя бы этот момент. Здесь игрок из Екатеринбурга, поймав мяч, пытается прорваться через защитные порядки соперника. Свободной рукой он может себе позволить оттолкнуть оппонента, правилами это разрешается.

Но здесь получилось так, что вместо толчка вышел серьезный такой хук слева в челюсть сопернику. Досталось в этом игровом моменте Владу Чернову. И что вы думаете? Челябинский регбист вместо того, чтобы корчиться на поле от боли, тут же встал, чтобы продолжить игру.

«Да, знатно мне прилетело! Не понимаю, как судьи не увидели нарушение правил?! Но все хорошо, момент исчерпан. Я понимаю, что соперник сделал это без злого умысла. Челюсть на месте, я в норме. До свадьбы заживет», — рассказал Влад Чернов.

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Сам поединок получился боевым. Во всех смысла этого слова. Гостям в начале игры удалось совершить две зачетные попытки (за них начисляются 5 баллов). Челябинцам понадобилось какое-то время на то, чтобы прийти в себя, наладить свою игру. И в какой-то момент на поле была абсолютно равная игра с равными шансами на успех. И все же опыт и мастерство соперника сыграли свою роль. 15:40 в пользу команды «Рать».

«Челябинская команда мне понравилась. Ребята играли практически „с листа“, но показали, что у них есть характер. Мы рады тому, что на Урале появился еще один серьезный регбийный клуб. Ну а нам тоже есть над чем работать. Сегодня у парней не все получалось в атаке, да и в защите нужно серьезно добавлять в игре», — отметил после матча главный тренер клуба «Рать» Георгий Созиашвили.





И все же вряд ли результат матча в этот день играл очень уж важное значение. Да, первый тур в Федеральной регбийной лиге (3-й дивизион, зона «Урал») остался за командой из Екатеринбурга. Главное, что спустя 12 лет в Челябинске вновь вспомнили о мужском регби. Кураторы клуба (да и сами игроки) мечтают выйти в Высшую лигу чемпионата страны.

Им предстоит еще много потрудиться для того, чтобы туда попасть. Но с чего-то начинать все-таки нужно, верно? В этой игре у уральских джентльменов определенно есть перспективы стать куда более сильной и серьезной командой.