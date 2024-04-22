В Челябинске во второй раз пройдет всероссийский турнир по боксу «Кубок Танкограда»

В финальный день состоится также гала-шоу с участием бойцов-профессионалов

С 6 по 11 мая в Челябинске состоится Всероссийский турнир по боксу «Кубок Танкограда» с призовым фондом 2,6 миллиона рублей. В нем примут участие спортсмены из более 35 регионов. Как и год назад, боксерские поединки пройдут на двух площадках, а финальные поединки в 13 весовых категориях будут совмещены с боями сильнейших российских бойцов-профессионалов.

На ринг выйдут мужчины 19-40 лет, они будут бороться не только за медали и денежные призы, но и за возможность выполнить норматив «Мастера спорта России». Однако не только яркими поединками запомнятся старты в 2024 году. Программа Всероссийских соревнований в Челябинске на этот раз максимально расширена, все главные события запланированы на финальный день 11 мая.

«Утром 11 мая в центре Челябинска пройдет массовый „Бокс забег“. Это большой праздник спорта, бега и здорового образа жизни, где на дистанцию выйдут спортсмены, тренеры, представители боксерского сообщества и вип-персоны. Мероприятие будет сопровождаться широкой развлекательной программой. Принять участие в „Бокс забеге“ сможет каждый желающий, для этого будет необходимо пройти регистрацию», — сообщают организаторы мероприятия.

Днем 11 мая учащиеся общеобразовательных школ Челябинской области, которые занимаются боксом на уроках физической культуры в рамках программы «Бокс в школу», встретятся на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной на большом празднике. Более 1000 детей будут соревноваться в конкурсах и эстафетах, сдавать нормативы и получать подарки как самые активные начинающие спортсмены.

Завершат программу дня финалы Всероссийских соревнований по боксу «Кубок Танкограда». Они состоятся на ринге Дворца спорта «Юность». Боксеры-любители определят победителей соревнований в 13 весовых категориях.

А сразу после официальных стартов начнется вечер профессионального бокса «Танкоград», где в титульных боях на челябинском ринге встретятся сильнейшие боксеры-профессионалы из России и зарубежных стран. Всего запланировано 11 боев, в том числе и с участием южноуральцев. Билеты на финалы Всероссийских соревнований и на вечер бокса уже поступили в продажу в городские зрелищные кассы.

Организаторы Всероссийских соревнований: Федерация бокса Челябинской области при поддержке губернатора региона и содействии Фонда поддержки спорта.



Возрастное ограничение: 6+