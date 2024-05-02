В Челябинске проведут «Бокс забег» с призовым фондом 1 миллион рублей

В нем могут принять участие все желающие

В рамках турнира по боксу «Кубок Танкограда» 11 мая в Челябинске состоится легкоатлетический забег с призовым фондом 1 миллион рублей. Он пройдет под девизом «Бокс объединяет», а принять участие в нем могут все желающие. Организаторы наградят денежными премиями победителей взрослых забегов на дистанции 3 и 6 км, сообщает региональная Федерация бокса.

«Для участников „Бокс забега“ предусмотрены: разминка с чемпионом, забеги на дистанции 3 и 6 км среди взрослых, а также на 200 и 400 метров для детей. При этом каждый участник получит медаль финишера и фирменные футболки, а первая тройка финишировавших во взрослых забегах — денежные призы. Общий призовой фонд мероприятия составит 1 миллион рублей», — сообщают в региональной Федерации бокса.

«Бокс забег» станет частью большого спортивного праздника «Кубок Танкограда». Его апогеем станет проведение всероссийского турнира, финальные поединки которого пройдут 11 мая во дворце спорта «Юность». Организаторы сообщают, что всех участников легкоатлетических забегов ждет праздничная программа, развлекательно-спортивные площадки и полевая кухня, а также мастер-класс от титулованного боксера-чемпиона.

Ранее подобные «Бокс забеги» проходили в Сочи, Серпухове и Екатеринбурге. Они сопровождались большой шоу-программой для участников и гостей мероприятия. В Челябинске на старт легкоатлетических забегов выйдут почетные гости и ВИП-персоны.

Регистрация на забеги уже открыта и доступна по ссылке. Старт забегов — 11 мая в 8:30 у памятника Курчатову. Организатором мероприятия выступит региональная Федерация бокса при поддержке губернатора Челябинской области и содействии Фонда поддержки спорта.

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