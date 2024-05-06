Боксер Андрей Стоцкий выступит в главном бою вечера турнира «Танкоград» в Челябинске

Его соперником станет опытный боец из Ирана Сейедсин Галебанди

Организаторы вечера профессионального бокса «Танкоград» объявили имена бойцов, которые выйдут на ринг в главном бою турнира. В нем встретятся не знающий поражений в профессиональной карьере челябинец Андрей Стоцкий и опытный боксер из Ирана Сейедсин Галебанди. Этот поединок станет кульминацией большой программы боксерского дня в Челябинске.

На турнире «Танкоград» по профессиональному боксу, который пройдет 11 мая во дворце спорта «Юность», зрители увидят 11 поединков. В них местным боксерам будут противостоять соперники из России, Узбекистана и Ирана.

Так, на ринг выйдут южноуральцы Александр Сечко, Ильяс Додаржонов, Тамерлан Касымов, Ахмадшох Махмадшоев, Ирина Автина и Евгений Павко, а также боксеры, выступающие под флагом компании «УралБоксПромоушн» Максим Плешков, Луис Мигель Байона и Тимур Бибилов. В соглавном бою вечера встретятся российский боксер Денис Савицкий из Иркутска и Асемале Веллем из ЮАР.

Главным поединком вечера станет противостояние челябинца мастера спорта международного класса по боксу, чемпиона России Андрея Стоцкого, представляющего интересы «УралБоксПромоушн», и спортсмена из Ирана Сейедсина Галебанди. Наш земляк провел на профессиональном ринге 4 поединка и во всех одержал победу. Гость из Ирана также не знает поражений, за его плечами 4 победы в 4 боях.

Также в вечере профессионального бокса «Танкоград» примут участие опытные боксеры Евгений Павко из Копейска и Георгий Челохсаев из Владикавказа, в послужном списке которых по 25 поединков на профессиональном ринге. Мастер спорта из Миасса Максим Плешков будет бороться за титул чемпиона Содружества в полулегком весе. Его соперником станет боксер из Иркутска Тихон Нетесов.

Заслуживает особого внимания и еще один бой — с участием 19-летнего Тимура Бибилова из Владикавказа. Сегодня этот молодой боксер имеет за плечами два победных боя в профессионалах. Его оппонентом в ринге в первом тяжелом весе станет 33-летний представитель Узбекистана Мухиддин Раджапаев.

Организаторы приготовили для зрителей большую развлекательную программу. Гостей турнира ждут интерактивные площадки, конкурсы и розыгрыши с призами.

Вечер профессионального бокса пройдет 11 мая во дворце спорта «Юность». Начало в 21:00. Организаторами мероприятия выступят Федерация бокса Челябинской области и промоутерская компания «УралБоксПромоушн». Билеты на спортивное шоу уже в продаже в городских зрелищных кассах.

Возрастное ограничение: 18+