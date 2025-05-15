В Челябинске в четвертый раз проведут благотворительный турнир «АнгелБаскет»

Он станет финальным аккордом детского фестиваля мороженого «ЕдиноРожок»

В День защиты детей, 1 июня, в Челябинске состоится четвертый по счету благотворительный турнир по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет». В этот раз он станет частью фестиваля мороженого «ЕдиноРожок», а все матчи пройдут на открытой площадке у Дворца пионеров и школьников на Алом поле, сообщает региональная Федерация баскетбола.

На одной площадке в разных командах сыграют друг с другом представители спорта, медиа, бизнеса и все неравнодушные люди ради благой общей цели — подарить надежду и поддержку тем, кто в этом так нуждается.

Все собранные на турнире средства будут направлены на помощь Вике Гаевой, которая борется с тяжелым диагнозом — острым миелоидным лейкозом. В 2024 году малышке была проведена трансплантация костного мозга, сейчас ей необходима сопроводительная терапия — препарат «Джакави».

«Замечательно, когда на наших глазах зарождается и крепнет новая традиция, тесно связанная и со спортом, и с благотворительностью. Все взносы, собранные с команд, участвующих в турнире, переданы в благотворительное движение „Искорка Фонд“», — поделилась впечатлениями об «АнгелБаскете» 2024 года Ирина Текслер, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.

Помимо «АнгелБаскета», на спортивном празднике «Леброша BOOM» пройдут семейный турнир Family Cup, «Кубок Конар 3×3», юношеские состязания по баскетболу 3×3, а также Woman баскет-лига.

Все желающие смогут также испытать свою силу и меткость на веселых стартах, конкурсах бросков, играх 1×1 и других веселых состязаниях. Самые активные участники получат классные призы от Федерации баскетбола Челябинской области и БК «Челбаскет».

Возрастное ограничение: 0+