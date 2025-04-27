Баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ» заняла четвертое место в Высшей лиге

Челябинки неудачно сыграли в «Финале четырех», оставшись за чертой призеров

Баскетбольный сезон в Высшей лиге для команды «Славянка-ЧКПЗ» завершен. Челябинки неудачно выступили в «Финале четырех», уступив в двух матчах. Сегодня, 27 апреля, они уступили на домашнем паркете пензенской «Юности» со счетом 77:82 и остались за чертой призеров. Чемпионский титул завоевала команда «Спартак» из Ногинска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У «Славянки-ЧКПЗ» был очень хороший шанс завершить сезон на победной ноте. Именно в Челябинске состоялся «Финал четырех», домашний паркет мог помочь команде завоевать чемпионский титул — первый в современной истории клуба. Увы, не сложилось...

Ключевым стал полуфинальный поединок с «ЧГУ-Атлантой». Его наши девушки провели не лучшим образом. А еще потеряли из-за травмы ведущую разыгрывающую команды Марию Харчикову. Это прямым образом отразилось на игру команды в матче за третье место.

Наши девчата не лучшим образом начали поединок, проиграли первую половину матча со счетом 42:48. Но добавили в игре в третье периоде. Перед заключительной четвертью «Славянка-ЧКПЗ» даже вела в счете — 66:63. К сожалению, сохранить преимущество челябинкам не удалось. Возможно, не хватило физических сил, а может быть, ротации в команде. Концовка осталась за гостями. 77:82 — не в нашу пользу.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех».

27 апреля. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Юность» (Пенза) — 77:82 (21:29, 21:19, 24:15, 11:19).

«Славянка-ЧКПЗ»: Васильева (19), Сафонова (17), Огородник (12), Довнар (7), Зеленцова (7), Строева (5), Ситникова (5), Гриценко (3), Посохова (2).

«Юность»: Андрюшкина (26), Похмельнова (11), Сизякова (11), Дорофеева (10), Фролова (8), Бойкова (7), Стефановская (6), Кривошеина (3), Егорова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Андрюшкина («Юность»)

Главная героиня матча, благодаря которой команда из Пензы и завоевала бронзу Высшей лиги. Сделала дабл-дабл: 26 очков и 16 подборов. Набрала 39 баллов эффективности.

Влада Сафонова («Славянка-ЧКПЗ»)

Хорошо вошла в игру со скамейки. Провела не так много времени на площадке (21 с половиной минуты), но действовала полезно: 17 очков и 7 подборов — достойно для игры такого уровня.

Ксения Васильева («Славянка-ЧКПЗ»)

Была лидером команды в этом поединке, часто брала игру на себя. Набрала 19 очков, из минусов — очень плохой процент реализации дальних бросков (1/10 — 10%).

Что касается финального поединка, то он получился равным и упорным. В нем большую часть матча вели в счете баскетболистки ногинского «Спартака». Но и «ЧГУ-Атланта» показала хороший уровень игры, оказывала серьезное сопротивление. И все же «красно-белые» взяли верх, завоевав чемпионский титул. «ЧГУ-Атланта» стала обладателем серебряных медалей.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины. «Финал четырех». Результаты матчей:

27 апреля. Полуфиналы:

«Спартак» (Ногинск) — «Юность» (Пенза) — 94:85.

«Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 53:80.

28 апреля.

Матч за 3-е место. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Юность» (Пенза) — 77:82



Финал. «Спартак» (Ногинск) — «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары) — 83:78.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).