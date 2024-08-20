В Челябинске в четвертый раз проведут благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»

Спортивный праздник состоится 24 августа в ТРК «Алмаз»

Гимнастическая зарядка, мастер-классы от профессиональных тренеров, показательные выступления, а также конкурсы и эстафеты — все это ждет челябинцев на благотворительном фестивале «Гимнастика добра», который состоится в южноуральской столице в четвертый раз. В этом году спортивный праздник пройдет 24 августа в ТРК «Алмаз», сообщают организаторы мероприятия.

«Идея организовать благотворительный фестиваль „Гимнастика добра“ возникла из нашего стремления объединить два важных аспекта жизни — любовь к спорту и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Гимнастика всегда была символом силы, элегантности и целеустремленности. Использование этого вида спорта как платформы для добрых дел показалось нам естественным и вдохновляющим шагом», — говорит председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинска Иван Новиков.

Посетить фестиваль в ТРК «Алмаз» могут все желающие. Организаторы уверены в том, что каждый может найти на спортивном празднике что-то интересное для себя. Собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Искорка», который помогает детям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Дата и время: 24 августа, с 14:00 до 17:00.

Место: г. Челябинск, ТРК «Алмаз», 3-й этаж (фуд-корт).

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+